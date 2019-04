Demostració d’honor (17-31)

La Divisió d’Honor cada vegada està més a prop. El VPC Andorra es va desfer del Tolosa Lalande Aucamville per 17 a 31 en el partit dels quarts de final de la fase d’ascens disputat a Tarascó i ara l’espera el Montrejeau. Els andorrans van començar amb força i van aconseguir superar a un rival que els havia vençut per la mínima en els dos anteriors enfrontaments.

El partit va començar amb un VPC molt inspirat, fent tres cops seguits, tres penalitats transformades per Lasha Tavberidze, que va liderar l’equip. D’aquesta manera, el duel començava amb un 0 a 9 en el marcador però tot i això, el Tolosa retallava distàncies amb un assaig no transformat que posava el 5 a 9 a l’electrònic. Poc després, els andorrans tornàvem a transformar una penalitat i els rivals anotaven un altre assaig a les acaballes de la primera part, de manera que al final del primer temps el resultat era d’un empat a 12.

El VPC Andorra s’enfrontarà diumenge al Montrejeau, un rival del qual no té molta informació

A la represa, el resultat es va mantenir fins als primers 10 minuts però els andorrans van augmentar el seu nivell i van aconseguir un assaig transformat que posava el 12 a 19 i així, els tricolor feien un altre assaig, en aquest cas, la millor jugada del partit, va ser per part de Nico González que combinava una rellançada de la línia de marca andorrana i corria tot el camp fins a aconseguir un assaig perfecte, en una jugada per emmarcar, encara que aquest assaig no era transformat. Tot seguit els rivals aconseguien un altre assaig però a la darrera jugada de l’enfrontament Tavberidze feia un assaig definitiu que era transformat pel mític Marc Abelló, de manera que amb un 17 a 31, els andorrans aconseguirien l’accés a les semifinals. La mala notícia van ser les lesions de Thiago Macedo i d’Agustin González.

En aquest aspecte, l’entrenador Jonathan Garcia va explicar que «ha estat un partit bastant ajustat» i que «el resultat no és del tot el que s’ha reflectit al camp perquè ha estat molt igualat». Així, va criticar que «en la primera part hem comès moltes errades defensives» però va celebrar que «a la segona hem estat a un gran nivell defensiu», encara que «hem tingut una mica de sort perquè hem tingut el vent a favor i això ens ha ajudat, ha estat bo per a nosaltres».

En aquest context, va destacar el bon partit de Tavberidze. «Ja coneixem la facilitat que té per trencar línies perquè si destaca en alguna cosa, és en això», reiterava i remarcava que «si s’ha d’estar alguna cosa, és la feina que ha fet l’equip, que no s’ha deixat anar quan les coses anaven en contra nostra, ha mostrat caràcter». «Estic molt content de com han anat les coses i que l’equip hagi estat solidari», afegia.

Així, els tricolor s’enfrontaven a «un rival molt complicat» i això, dona molt bones sensacions de cara al futur perquè «això donarà ales als jugadors». «És important perquè sempre hem anat ajustats contra ells i, aquesta vegada, no ha estat així», assegurava.

Per tant, de cara al pròxim conjunt, que serà contra l’US Montrejeau Gourdan Polignan, «caldrà anar de menys a més, tal com ha estat tota la temporada». «En defensa hem de millorar molt i haurem de treballar en aquesta línia», comentava. «Serà un partit difícil perquè no sabem a quin rival ens trobarem perquè no tenim informació», manifestava. D’aquesta manera, el duel es disputarà el pròxim diumenge en camp neutral, amb l’objectiu de seguir fent història i d’arribar a la gran final per a l’ascens.