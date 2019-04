L’FC Andorra, a tres punts de la promoció d’ascens

L’FC Andorra se situa en quarta posició a la Lliga després de vèncer per 0 a 1 al CD Igualada el dissabte amb un gol als primers minuts per part d’Ernest Forgas, que es va convertir en l’heroi del partit. Els andorrans se situen a tan sols tres punts de la promoció d’ascens que ocupa el Manresa, equip que va punxar dissabte i que tan sols va aconseguir un trist empat a 2 contra el Cambrils Unió. En aquest sentit, els manresans ocupen la segona posició de la taula però estan empatats amb el CF Montañesa, que per sort pels andorrans va punxar ahir contra el cuer, el Balaguer i va empatar a 1.

D’altra banda, en primera posició se situa la UD Viladecans, que es va imposar per la mínima a la Rapitenca a l’Estadi Municipal la Devesa. Pel que fa al Mollerussa, que és sisè darrere de l’Igualada va golejar per 6 a 1 al Borges Blanques.