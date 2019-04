DA venç a Encamp per la mínima

Jordi Torres i Maria Martisella han aconseguit desbancar els candidats encampadans de d'Acord, David Ríos i Caterina Juan, a la parròquia on es va gestar el pacte electoral entre el PS i L'A per a les llistes parroquials. Els candidats d'Units per al Progrés + Demòcrates per Andorra es convertiran en consellers generals després d'haver superat els seus rivals directes per un total de 1.066 vots, el que representa un 44,62% dels 2.591 vots escrutats. D'Acord s'ha quedat amb un 42,07%, mentre que ja a molta distància se situen Progressistes-SDP, amb un 8,46%, i Terceravia, amb un 4,86%. Encamp ha registrat una participació del 65,96% i hi ha hagut 150 vots en blanc i 52 vots nuls.