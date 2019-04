D’Acord capgira la nissaga DA a Escaldes

D’Acord se’n va endur ahir la victòria a Escaldes-Engordany per només 41 vots i va aconseguir trencar amb la nissaga taronja a la parròquia de les aigües, un feu de DA del qual formen part el cap de Govern en funcions, Toni Martí, i el candidat a substituir-lo, Xavier Espot. Així, Rosa Gili (PS) i Marc Magallon (L’A) formaran part del nou Consell General, de manera, inesperada, fins i tot per als protagonistes. «Bones sensacions les teníem però cap seguretat i ara amb els resultats a la mà estem molt satisfets», va valorar Gili, mentre que Magallon va reconèixer: «És un feu de DA i som els primers sorpresos, crec que és un gran resultat aquesta parròquia». Davant d’aquest sorpasso de la coalició, la fins aleshores favorita Sílvia Calvó (DA) queda fora del Consell: «L’estratègia de d’Acord ha funcionat molt bé i aprofito per felicitar-los per la victòria».

De fet, la batalla es va polaritzar totalment a Escaldes-Engordany, tal com demostren els resultats. Dels pròxims 1.485 vots de d’Acord i 1.444 de DA, els següents a aparèixer en la llista és SDP, amb només 295 vots, seguits de prop per terceravia amb 265. «La gent s’ha centrat en el bipartidisme, que sembla que està molt arrelat al país», va lamentar la candidata d’SDP a la parròquia, Elisabet Zoppetti, tot afegint: «Ho podíem haver fet millor, però no estem descontents, tenint en compte que som petits»,

Qui es va mostrar menys sorprès per la victòria de d’Acord a la parròquia va ser el candidat de la terceravia, Josep Pubill: «El dia que vam fer la penjada de cartells ja vam dir que Escaldes no era territori de ningú i s’ha demostrat avui. Fent el porta a porta, veia molt descontent amb l’opció que estava manant en aquells moments. Una certa sorpresa, sí, però només fins a un cert punt», va indicar.

Gràcies a aquesta victòria, Rosa Gili, repetirà com a consellera a l’hemicicle, mentre que Magallon hi entrarà per primera vegada, una situació impensable tan sols fa uns mesos: «La meva idea era seguir com a conseller electe del Comú d’Escaldes però a darrera hora vam creure que seria la millor opció per d’Acord», «És una Victòria dolça. Estem guanyant als llocs on hi ha més ciutadans, on sabem que el vot està més infravalorat i sempre et queda aquell d’allò de dir aquest sistema s’ha de canviar», va valorar Gili.