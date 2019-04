DA perd la majoria i PS guanya set consellers

El candidat demòcrata, Xavier Espot, s'ha imposat clarament i des del primer moment a les llistes nacionals, on ha aconseguit acaparar fins al 35,26% dels 18.299 vots escrutats en total. Entre els resultats nacionals i parroquials, DA guanya 11 consellers generals però perd la majoria parlamentària mantinguda en les dues últimes legislatures. De tota manera, tal com ha destacat Espot, el Govern haurà de passar necessàriament per la seva formació, ja que la resta de forces polítiques no sumen suficients escons per si soles i difícilment constituiran un pacte entre elles.

El PS l'ha seguit de ben a prop però finalment s'ha quedat a gairebé cinc punts de distància, amb un 30,67% dels vots. Tot i així, els socialdemòcrates han aconseguit un creixement molt important respecte a les eleccions anteriors en emportar-se dues parròquies clau, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, que els han donat dos consellers més -ja que hi acudien en coalició amb L'A- i els ha ha permès sumar fins a set escons al Consell General.

La tercera formació més votada ha estat L'A, amb 2.191 vots, el que representa un 12,55% del total i dos escons al Consell General. A aquests, però, cal sumar-li els dos que li ha proporcionat el pacte amb el PS a les territorials, de manera que aconsegueixen un conseller més que en l'anterior legislatura, fins a quatre.

Per darrere, ha quedat Terceravia, el partit liderat per Josep Pintat, que ha aconseguit un 10,21% dels vots a les generals i, per tant, dos consellers, a més dels dos que els ha proporcionat Sant Julià, de manera que igualen L'A en nombre d'escons.

Els altres dos consellers generals són per a Ciutadans Compromesos, que s'han imposat a La Massana.

Els tres altres partits que concorrien a les eleccions generals han quedat fora del Consell General en no haver aconseguit el mínim necessari per entrar-hi, fixat en 1.300 vots. El candidat progressista, Josep Roig, només ha sumat 1.031 vots (5,87%), el d'Andorra Sobirana, Eusebi Nomen, 818 (4,66%), i el d'UPA, Alfons Clavera, 146 (0,83%).

En total, fins a 18.399 electors han acudit a les urnes aquest diumenge per participar en les eleccions generals, el que representa un 68,33% dels votants. En total, s'han registrat 527 vots en blanc i 322 més han estat nuls.