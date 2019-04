Terceravia revalida el seu domini a Sant Julià

Josep Majoral i Carine Montaner repetiran com a consellers generals després d'haver aconseguit fins a 1.142 vots a Sant Julià de Lòria, el que equival a un 44,82% dels 2.800 vots escrutats. Les altres dues llistes territorials han quedat força per darrere de Terceravia, tot i que amb un resultat molt similar. D'Acord ha sumat 710 vots, el que representa un 27,86% del total, i DA, 696, equivalent a un 27,32% dels vots. La participació a la parròquia ha arribat a superar el 70% dels vots i ha estat l'última en finalitzar l'escrutini, ja passada la mitjanit. Hi ha hagut 183 vots en blanc i 69 s'han declarat nuls.