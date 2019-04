DA guanya amb d’Acord trepitjant-li els talons

El 2015 Ordino va ser la parròquia clau, ja que per només 17 vots va atorgar la majoria absoluta a Demòcrates al Consell General. Ahir els seus votants no van ser tan decisius però van tornar a marcar la diferència fent d’Ordino la parròquia amb més participació amb un 77,87% i 1.294 electors.

Gairebé la meitat dels ordinencs, un 44,55%, va apostar per Acció Comunal d’Ordino + Demòcrates, el que segons el seu cap de llista, Joan Martínez Benazet, demostra que la feina feta fins ara ha valgut la pena. «Ordino tradicionalment és una de les parròquies amb més participació electoral, però en aquestes eleccions totes les formacions hem mogut a moltíssima gent amb el porta a porta», admetia Benazet al vespre des de la seu demòcrata a Andorra la Vella.

La victòria taronja, però, també aporta incertesa a la vida de l’actual director assistencial del SAAS que encara no sap si haurà de deixar el seu càrrec a l’Hospital. En qualsevol cas, Benazet va assegurar que «estigui on estigui em preocuparé per la sanitat del país», en referència als que ja el veuen com el nou ministre de Salut.

Trepitjant-li els talons amb el 40,22% dels vots, el recent estrenat en política Marc Galabert, de d’Acord, es va congratular d’haver «treballat fins al final» i haver estat la parròquia amb més participació de vot. «Això demostra la implicació dels ordinencs i ordinenques en la política andorrana», va valorar Galabert.

Pel que fa a la fusió socialdemòcrata-liberal, el cap de llista va creure que «el cadàver encara està molt calent» per fer valoracions i que el seu futur dependrà de les negociacions d’ambdós partits que «han tingut la generositat de no voler tenir una majoria amb els dos candidats de cada parròquia i cedir en favor d’un sistema electoral més representatiu».

El candidat de Progressistes-SDP, Felip Gallardo, va dir sentir-se «més satisfet» que en els comicis del 2015, quan va assolir el 6,60% dels vots enfront del 7,35% d’enguany. Això, per a Gallardo, demostra que el missatge progressista «ha anat calant» i va prometre treballar per aconseguir fer d’Andorra un país més socialdemòcrata, europeista i social.

Per últim, la cap de llista de tercervia, Noemí Amador, va afirmar que el nou partit tot just acaba de néixer i que el projecte té garantida la seva continuïtat. «Seguirem treballant amb motivació i moltes ganes per Ordino», però abans «cal analitzar què ens ha faltat i com millorar», va reconèixer Amador.