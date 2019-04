Terceravia s’estrena amb quatre consellers i reclama «estabilitat»

Les primeres dades escrutades no aixecaven passions a la seu de campanya de terceravia. Però com si d’un partit de futbol es tractés, l’alegria va arribar a l’últim minut. En Sant Julià tothom hi confiava, però quan van ser conscients que a la nacional també obtenien dos consellers, l’ovació va ser sonora. A mesura que els vots s’anaven repartint qui més qui menys feia càlculs, i dit sigui de passada, les caigudes de DA a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany també es van celebrar.



Finalment, quatre consellers que poden ser claus a l’hora de formar govern i satisfacció del líder de la plataforma. «Estem satisfets perquè era un repte i l’hem assolit. Ens hauria agradat un resultat millor, però els ciutadans són els que trien i hem d’estar a l’altura», va manifestar Pintat, alhora que assegurava que «el missatge és molt clar: el país vol estabilitat. No es pot continuar de la manera que s’ha governat».

Diàleg i consens

Poc després de tenir clar el repartiment d’escons, el polític lauredià advertia que «al Consell no hi ha majories absolutes però la democràcia continua i el que toca ara és asseure’s i dialogar». En ser preguntat pel paper que pot desenvolupar terceravia, es va afanyar a dir que «em toca parlar des de la prudència i des dels resultats que he tingut. Són les llistes més votades les que hauran de començar a obrir joc». Alhora es va mostrar convençut que la voluntat dels electors és que «hi ha temes, com la UE, que el país necessita que hi hagi consens, unitat i la ciutadania ha volgut traslladar que fem les coses amb seny, responsabilitat i cautela».



D’altra banda, el candidat de terceravia considera que amb els resultats obtinguts es tanca el debat sobre el sistema electoral. «S’ha vist que el sistema permet majories o no. Per tant, és un bon sistema i crec que val la pena continuar-ho».

Celebració

Josep Pintat i la resta de candidats (a excepció dels lauredians Josep Majoral i Carine Montaner que van estar a la seu d’UL a Sant Julià) van reunir-se a la seu de la formació per seguir l’escrutini. Això va fer que la celebració es fes esperar. Faltaven pocs minuts per la una de la matinada quan per la porta van entrar els candidats lauredians i l’alegria es desfermava. Aplaudiments i crits victoriosos van rebre els herois de la jornada que de seguida es van fondre en abraçades amb Pintat i el número dos de la formació, Joan Carles Camp.



Amb tothom a lloc, va ser el torn dels discursos. «Avui es clou un llarg procés i és un projecte que ve a consolidar-se. És un projecte que entre tots l’hem de fer gran. Avui comença amb una arrel al Consell, però amb expectatives molt grans i comptem amb tots vosaltres», va proclamar Josep Pintat, que no va voler acabar la seva intervenció sense donar les gràcies a tots els candidats, als responsables de premsa així com aquelles persones que ha tingut més a prop, com Joan Ramon Peralba i el seu fill, Josep Pintat.



Posteriorment qui va agafar la paraula va ser Camp, que va recordar que terceravia va néixer de la voluntat de «tirar endavant un projecte que va començar amb l’escissió al Consell General». El massanenc va recordar que volen encarnar un projecte «amb una manera responsable de fer política per encaminar el país». Amb tot, el número dos de la llista nacional va voler centrar la seva intervenció en el seu líder. «No em puc deixar una persona clau, que és el mateix Josep Pintat», va exclamar acompanyat d’un sonor aplaudiment. «La seva força, perseverança i sentit d’estat ha anat impregnant el Consell i els companys, i ens ha impregnat un sentiment de crear una Andorra pel futur. No es tracta de guanyar les eleccions, l’important és el país», va concloure abans de tornar a arrencar un aplaudiment amb l’alegria d’aquells que se saben decisions en seu parlamentària.