DA manté el feu d’Encamp ‘in extremis’

Els demòcrates mantenen el feu d’Encamp, però in extremis: la solvència amb la qual van guanyar tant el 2011 com el 2015 van deixar pas a un frec a frec amb d’Acord que va acabar amb una mínima diferència de 61 vots. D’aquesta manera, Jordi Torres i Maria Martisella es converteixen en dos consellers imprescindibles per DA després de perdre la capital i Escaldes-Engordany. «D’acord, per ser dos partits units, sortia amb avantatge sobre nosaltres, però hem pogut explicar bé el projecte», va manifestar el demòcrata, que va admetre que va patir durant l’escrutini. Amb la mel en els llavis, David Rios no va poder amagar la seva decepció tot i saber que els representants de les llistes parroquials depenen d’un grapat de vots. «El nostre sistema electoral no és just», va manifestar. No obstant això, va assegurar que «projecte d’Acord ha funcionat, hem format un gran equip i la gent l’ha entès».



La parròquia d’Encamp tenia dues lligues ben diferenciades i, entre els equips de la part baixa de la taula, Progressistes-SDP va guanyar la partida a terceravia. El progressista Aaron Comella, que va millorar els resultats de la formació en l’àmbit territorial, va mostrar-se «molt il·lusionat». «Continuarem treballant per tota la gent que ens ha dipositat la seva confiança», va dir. La pintadista Olga Martínez, per la seva part, també es va mostrar «satisfeta perquè som una força nova a Encamp». La candidata, que va afirmar que havia complert amb els pronòstics, mira a l’horitzó i anuncia que seguirà «treballant amb força fins a les eleccions comunals».