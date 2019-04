El PS creix fins als set consellers i triomfa amb el tàndem Gili-Miró

La nit va començar amb la calculadora en mà i va acabar amb els desfibril·ladors a punt d’entrar a la seu socialdemòcrata. El frec a frec amb DA a la llista nacional aventurava una jornada que es decidiria per petits detalls a les llistes parroquials. Descartades les opcions d’endur-se Canillo i Sant Julià i les competides parròquies d’Ordino i La Massana, la lluita contra l’hegemonia demòcrata es va lliurar a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Encamp. Les dues primeres van decantar-se agònicament del bàndol de d’Acord, mentre la tercera es va escapar per 61 vots.

Així doncs, els dos candidats parroquials del PS Rosa Gili (Escaldes-Engordany) i Quim Miró (Andorra la Vella) van ser rebuts com herois al arribar a Prat de la Creu, on van unir-se amb els altres cinc dirigents que constituiran el segon grup més nombrós de l’hemicicle. En comparació amb els comicis del 2015, són el partit que més escons puja i passen d’ocupar tres cadires a tenir una representació de set consellers.

López: «Espot haurà d’explorar la majoria que pot sortir i les polítiques que pot fer. És difícil acabar la legislatura»

«Estic molt satisfet, som la força que més hem crescut a la llista nacional. I hem aconseguit guanyar les dues parròquies més poblades amb la Rosa Gili i el Quim Miró» va expressar el cap de llista Pere López davant d’uns simpatitzants que van exterioritzar l’eufòria després d’haver contingut el patiment durant l’escrutini. En aquests sentit, López va remarcar la importància d’haver guanyat a les parròquies «de Toni Martí i Xavier Espot».

I és que l’emmirallament vers el model de DA, i viceversa, ha estat una constant que s’ha anat repetint per part de les dues formacions durant la campanya i que s’exposa a la llista nacional, on ambdós partits han igualat a cinc en el nombre de consellers generals de la circumscripció nacional, tot i que els d’Espot van obtenir més de 700 vots de distància respecte als de López. Amb tot, la tendència de DA és a la baixa —disminueixen quasi dos punts percentuals— i la del PS a l’alça —un augment del 7%—.

«Els resultats demostren que hem sabut explicar el nostre projecte. Nosaltres no teníem tots els mitjans que podien tenir els demòcrates, per tant, fem un balanç positiu» va pronunciar una aclamada Gili, que repetirà com a consellera després de capgirar les travesses en un feu tradicionalment de DA per 41 vots d’avantatge. D’altra banda, l’altre gran triomfador socialdemòcrata va ser Quim Miró, que capritxosament es va veure beneficiat, per 12 vots de diferència a la capital, de la llei electoral que tenen com a objectiu modificar. «Estic molt content amb el resultat, però el sistema continua sent injust perquè Andorra La Vella no està ben representada» va reconèixer un Miró que s’estrenarà a la càmera andorrana.

Gili: «Els resultats demostren que hem sabut explicar el projecte. No teníem tots els mitjans que podia tenir DA»

L’ambiciosa esperança de poder incidir en la governabilitat es va esfumar amb la derrota d’Encamp, on la suma de PS i L’A a la circumscripció nacional és 170 vots superior als resultats obtinguts per d’Acord a la circumscripció parroquial. «Sabíem que d’Acord era una fórmula per sumar però que hi havia alguns electors que no l’acabessin d’entendre. Jo penso que aquells electors que no han apostat per d’Acord estan en tot el seu dret, potser sense voler-ho han permès el triomf de DA» va manifestar López .

En relació amb el rol que desenvoluparà el PS a la propera legislatura, López va cedir-li la iniciativa a Espot perquè explori «quina majoria pot sortir i quines polítiques pot fer. Si és amb terceravia serà un gir molt cap a la dreta que haurem de veure com es gestiona». Per aquesta raó, el líder socialdemòcrata va assumir que el seu grup «treballarà de valent per fer una Andorra per a tothom» i encapçalarà l’oposició al Govern, al qual li preveu una data de caducitat prematura. «És complicat acabar la legislatura, el senyor Esport té molta feina» va concloure López, qui va obtenir un grapat de vots més dels que va obtenir l’anterior líder del PS Jaume Bartumeu l’any 2011.