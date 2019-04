«Cinquanta vots que haurien pogut canviar-ho tot»

«Volíem aconseguir aquesta majoria absoluta i això no ha estat possible». Així començava el seu discurs el guanyador de les eleccions celebrades ahir Xavier Espot. Malgrat que les paraules pronunciades no eren les somiades, el líder taronja feia autocrítica i remarcava que «al final sumem 11 consellers, som la llista més votada de llarg però també és veritat que crec que, malgrat aquests 50 vots que ho haurien pogut canviar tot, s’ha evidenciat un missatge per part dels nostres electors del qual nosaltres hem de prendre nota».

A l’hotel Diplomàtic l’esperaven impacients simpatitzants i candidats i va ser rebut per una gran ovació. La victòria tenia un regust agredolç però seguia sent una victòria. Amb l’emoció encara a flor de pell i els nervis impossibles de dissimular, el líder taronja va agrair a tots els candidats l’esforç, amb una menció especial a Enric Tarrado i Marc Pons que van perdre la capital per només 12 vots i a Sílvia Calvo i Xavier Giménez que van veure com el feu de Toni Martí i del propi Xavier Espot s’escapava per una quarantena de vots. I és que aquesta última va ser, sens dubte, la gran sorpresa de la nit. La capital, més propera en èpoques anteriors als socialdemòcrates feia preocupar més als Demòcrates, però per Escaldes-Engorany respiraven més tranquils. Al final, però, el poble és sobirà i fins i tot el territori que havia vist néixer DA passava a mans de d’Acord. El resultat final els feia baixar fins els 11 escons, amb un PS clarament enfortit que en sumava 7.



Espot, conscient que part del resultat respon a un «desgast important dels vuit anys de govern» va dir amb fermesa que «s’han fet reformes difícils però necessàries per garantir la prosperitat futura del nostre país». I amb aquest convenciment reafirmava que «nosaltres hem de prendre nota d’aquest resultat que no ens atorga una majoria absoluta i que evidencia que els electors ens estan llençant el missatge que hem de teixir consensos amplis». I d’això precisament es tractarà a partir de demà: de buscar pactes postelectorals que, o bé de forma puntual, o bé de forma duradora, serveixi per tirar endavant la legislatura.



El resultat final és encara incert i la combinació de possibilitats obre un ventall que a partir de demà caldrà negociar. El que sembla clar és que les sumes obligaran a trobar un pacte dins del qual hi hagi la formació liderada per Xavier Espot. «Seguim molt optimistes i confiats per haver estat la llista més votada i pel fet que no hi ha cap altra majoria parlamentaria que es pugui conformar al marge nostre i, per tant, assumim des d’avui un gran sentit de la responsabilitat», exposava. I és que malgrat que l’herència de vuit anys de govern ha fet perdre a DA la majoria, l’efecte Espot a minvat el cop i els taronges segueixen sent els vencedors de les eleccions i el més rellevant: segueixen tenint la clau de la governabilitat a la mà.