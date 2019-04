UL es manté intractable en el seu feu natural

Sant Julià de Lòria és un valor segur independentment de les sigles amb les quals es presenti el tàndem Josep Majoral i Carine Montaner i mentre estigui coordinat sota la direcció de Josep Pintat. La rebatejada Unió Laurediana va imposar-se amb el 44,82% dels vots i no va donar cap opció als seus contrincants malgrat que fos la parròquia en la qual l’escrutini territorial trigués més a completar-se.

Un total de 1.142 electors van fer confiança a UL, que va rebre 54 vots més que al 2015, per consolidar un feu que va tambalejar en les pasades eleccions comunals amb l’aparició de la plataforma Laurèdia en Comú i que enguany s’examinava en unes generals després d’haver-se escindit respecte L’A.

«Al final estem molt contents de poder revalidar la victòria amb la Carine del 2015 amb l’equip que portàvem. Vull donar les gràcies a tot l’electorat, espero que no els decebrem. Tenim molta il·lusió i moltes ganes de treballar per Laurèdia i per Andorra en general» va afirmar Majoral. Amb aquest resultat garanteixen de nou ser al Consell General, on reconeixen que possiblement tindran «un paper clau». Amb tot, Majoral va deixar clar que l0objectiu és el de treballar per Andorra «amb un consens i mirant d’aconseguir el millor per al país».

L’experiment de d’Acord encapçalat pel socialdemòcrata Gerard Alís va fer el sorpasso a DA i va obtenir 710 vots per part dels lauredians, una xifra que representa el 27,86% dels suports. «Tenint en compte que venim amb aquest nou projecte, fem una valoració positiva que ens consolidem com a segona força» va manifestar Alís, que va tornar a lamentar «la penalització» del sistema electoral.

«A Sant Julià l’expectativa està més que complida. Vull agrair a tots els que ens han donat suport i esperem que algun dia es pugui fer el canvi» va declara Alís, que enguany no podrà repetir com a conseller general. Respecte a la seva tasca aquests darrers quatre anys, va posar en valor la «bona feina» duta a terme.

Finalment la candidatura encapçalada per l’actual ministre en funcions de Salut Carles Álvarez va quedar relegada com a tercera força amb 696 vots i el suport del 27,32% del sufragi. «Bàsicament la valoració és que amb tres llistes és molt difícil superar UL» va declarar Álvarez, qui va admetre la seva «sorpresa» pel resultat obtingut per la coalició dels socialdemòcrates amb els liberals.

«Pensàvem que milloraríem i sobretot superaríem el PS, que en les anteriors eleccions no arribava als 500 vots i aquesta vegada s’ha igualat pràcticament amb nosaltres» va afirmar Álvarez, que va reconèixer que «un dels objectius d’aquestes eleccions era deixar clar que no es vol un partit que tingui la majoria absoluta» va sostenir Álvarez, que va descartar l’opció d’haver reeditat un pacte d’estil Lauredia en Comú perquè aquell «estava pensat per a una candidatura comunal i aquí estem concorrent a unes eleccions generals». En relació amb el seu futur, Álvarez va posar el seu càrrec a disposició del futur cap de Govern.