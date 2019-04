Arrestada una dona per atacar un home amb un got de vidre

La Policia va detenir la setmana passada 29 persones, entre les quals destaca una dona no resident de 28 anys que, amb un got de vidre, va ocasionar la matinada de diumenge diverses ferides sagnants al cap i al rostre a un home en el decurs d’una discussió en un local d’oci nocturn de Soldeu. Se l’acusa d’un delicte contra la integritat física i moral. En l’àmbit de la seguretat del trànsit, el servei de l’ordre va arrestar més 15 per conduir ebris i donar un positiu superior als 0,8 grams d’alcohol per litre en sang. Aquesta dada és la més alta de l’any, juntament amb la quinzena de persones que també va controlar per donar una alcoholèmia positiva les setmanes del 31 de desembre del 2018 al 6 de gener del 2019 i del 4 al 10 de març.

Els agents arresten 15 conductors ebris durant la setmana passada, la xifra més alta de l’any

La taxa d’alcoholèmia mitjana va ser 1,32 g/l i l’edat de les persones detingudes, 32 anys. A més, un home resident de 20 anys va donar positiu a la prova de control de tòxics salivar, en un control rutinari i els agents el van enxampar amb dos grans de marihuana. El positiu més alt el va donar el lladre de nacionalitat francesa que, en fugir de l’establiment de la Massana on va sostreure tabac, va estavellar el cotxe contra la barana de l’avinguda Sant Antoni, al centre de la Massana, i va quedar penjant al buit. En el vehicle també anava el seu còmplice, que va resultar il·lès. Ambdós homes van ser acusats d’una contravenció penal per furt, ja que el gènere robat no superava els 600 euros.

Arrest per violència de gènere

La Policia va detenir un home no resident de 48 anys per un nou cas de violència de gènere i, en concret, per cometre un delicte de maltractament en l’àmbit domèstic. Els fets van passar després de la mitjanit de diumenge en un establiment hoteler. Es va produir una agressió de parella i, en el decurs de la discussió, l’home va donar una bufetada a la seva companya. Amb aquest cas, ja són nou els homes arrestats per presumptament agredir les seves parelles o exparelles des de l’1 de gener.

Estupefaents a l’autobús

Quant als delictes contra la salut pública, el servei de l’ordre va detenir 11 persones, de les quals sis quan intentaven introduir estupefaents al Principat a través de la frontera del riu Runer. Dues dones turistes de 20 i 22 anys van ser sorpreses amb 1,5 grams d’èxtasi, 1,1 d’speed, 1,6 de metamfetamines i 1,6 de marihuana quan entraven al país en un autobús de la línia regular. És la segona vegada durant el 2019 que la Policia troba estupefaents en un vehicle de transport discrecional de viatgers. El passat 7 de gener, els agents van comissar 0,2 grams d’èxtasi a un home de 33 anys. En total, els agents van confiscar un total de 20,8 grams de droga, entre els quals 8,5 de cocaïna i 6,4 d’haixix.