Sis entitats es beneficiaran del projecte SMS social

La convocatòria dels SMS socials d’Andorra Telecom s’ha tancat amb l’adjudicació de números de telèfon fix de tres dígits a sis entitats solidàries del país: Amida, Cooperand, Laika, Bomosa, Special Olympics i Infants del Món. Tal com informen des d’Andorra Telecom, la totalitat dels diners recaptats amb els missatges de text enviats es destinaran íntegrament i sense cap despesa associada a projectes de caràcter social.



L’associació de persones amb diversitat funcional d’Andorra (Amida) dedicarà l’SMS social al finançament de la jornada La diversitat i la ciutat que pretén oferir una visió global de la inclusivitat en l’entorn urbà. La jornada va dirigida als professionals implicats en el disseny urbanístic, a les administracions i als col·lectius de persones amb discapacitat física, motora, sensorial, intel·lectual, mental o mobilitat reduïda. El número que se li ha atorgat és el 603.

En aquesta edició repeteixen Laika, Infants del Món i Cooperand, i s’estrena Special Olympics

Cooperand torna a incidir en el projecte que va desenvolupar l’any passat de col·laboració entre els escolars andorrans i bolivians. El programa pretén conscienciar els joves del país de valors com la solidaritat, la cooperació i l’empatia. La formació dels alumnes de la mà dels educadors permet fer treballs i activitats que posteriorment traslladen a les aules de col·legis amb alumnes desafavorits de Bolívia. El pla inclou el subministrament de material escolar i fungibles per a aquest centre. El número de tres dígits al qual es poden fer les donacions és el 602.



Laika, l’associació protectora d’animals de companyia, recaptarà fons per al refugi felí que acull els gats amb dificultats o abandonats. En aquest equipament tenen cobertes totes les seves necessitats i reben atenció i assistència veterinària. El projecte se centra en una primera fase en la millora de l’alimentació i la higiene per centrar-se posteriorment en l’adequació de les sales. El número de l’entitat és el 605.Les mascotes també són el tema central del projecte presentant per la Fundació Bomosa, que preveu destinar la recaptació de l’SMS social (607) a ajudar a les famílies amb escassos recursos econòmics a cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació i serveis veterinaris de les seves mascotes.



Infants del món manté el projecte educatiu de la llar que l’entitat té a Cambodja, unes classes de reforç per als infants d’onze viles de la comuna de Rohal per complementar la formació que reben en unes escoles superpoblades. L’objectiu central del programa és que els infants de primària finalitzin el cicle sabent llegir i escriure. Entre les disciplines que s’imparteixen hi ha khmer (llengua cambodjana), matemàtiques, anglès, danses tradicionals, arts plàstiques i lectura. Els donatius s’han de fer al 604.



Special Olympics s’afegeix aquest any al projecte d’SMS social, amb el 608. El diners recaptats amb el número solidari es destinaran a recaptar fons per finançar la participació andorrana en els Jocs Mundials que s’han disputat a Abu Dhabi del passat mes de març.