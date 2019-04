Anglada rellevarà Pijuan al judici de BPA a partir del 16 de setembre

El judici de BPA es reprendrà el proper 16 de setembre després que el 15 de setembre de l’any passat, just el dia en què es reiniciava, es tornés a suspendre a causa de les recusacions que un dels advocats de la defensa, Josep Anton Silvestre, va interposar contra els tres magistrats del tribunal. Així va comunicar-ho ahir el Tribunal de Corts a totes les parts implicades.

Segons van indicar a aquest rotatiu fonts de les defenses, la reprogramació és possible perquè Silvestre ha retirat les demandes civils que havia interposat contra els magistrats Enric Anglada i Concepció Barón i perquè el tribunal de primera instància ha nomenat el francès Jacques Richiardi en substitució de Josep Maria Pijuan. El darrer magistrat va ser finalment apartat de la causa principal de l’afer BPA després que el Superior avalés els motius que Silvestre havia al·legat per justificar la seva incompatibilitat per seguir conduint el judici.

Canvis de funcionament

Com que Pijuan era qui presidia el tribunal que jutjava el cas Gao Ping des de l’inici, Corts ha decidit que ara serà Anglada qui assumeixi aquesta responsabilitat. I malgrat que encara quedin cinc mesos per a la data anunciada, les fonts consultades van indicar que aquest marge de temps s’ha deixat principalment per dues raons: perquè el nou magistrat pugui estudiar-se amb deteniment el feixuc i voluminós sumari de l’afer BPA i perquè la sala penal de primera instància vol evitar que la vista oral quedi interrompuda durant tot el mes d’agost amb motiu de l’aturada del sistema judicial per vacances.

De fet, Corts ha programat un calendari de fins a quatre mesos; el judici començarà el 16 de setembre i s’han previst quatre sessions setmanals, de dilluns a dijous, des de les 9.30 hores fins a les 15.00 hores, amb la possibilitat que s’allargui si no s’ha pogut acabar la demostració de la prova en el termini establert. Ara per ara, el tribunal ha previst sessions fins al 19 de setembre per tal de tenir temps suficient per al desenvolupament de la vista oral. De tota manera, fonts properes a la defensa ja van apuntar que no creuen que s’arribin a esgotar totes les sessions perquè hi ha «marge de sobres».

Quilòmetre zero

Tot i que la causa principal de l’afer BPA va començar a jutjar-se el 15 de gener del 2018 i aleshores totes les parts ja van exposar les seves qüestions prèvies, «en aquest cas, el judici es reiniciarà des del quilòmetre zero perquè l’altercat que va produir-se entre Pijuan i Silvestre va ser en el decurs de l’exposició de les qüestions prèvies», van assegurar fonts properes a la defensa. Per tant, segons la seva interpretació, el proper 16 de setembre es tornarà a començar la vista oral des del moment de l’incident i cada defensa exposarà una altra vegada les mateixes qüestions prèvies que va presentar en l’anterior ocasió –cap de nova–, però davant d’un tribunal que incorpora un nou magistrat.

Tot i així, les fonts consultades ja van advertir que aquest serà el procediment en la represa del judici «a no ser que Corts en plantegi un de diferent que, amb tota probabilitat, no anunciaria fins uns dies abans de la data indicada». Tot i que la vista oral de l’afer BPA va començar fa quinze mesos, el procés judicial s’ha anat desenvolupant de forma ininterrompuda i només s’ha aconseguit dur a terme la fase de les qüestions prèvies. Posant el comptador a zero en la quarta data que es programa per a aquest judici, però, s’espera que almenys pugui procedir sense interrupcions ni massa més incidències.