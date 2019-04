La Comella compta amb 49 presos, dels quals el 92% són homes

El nombre total de reclusos en la Comella, l’únic centre penitenciari del Principat d’Andorra, va ser de 49 persones a data del 31 de desembre del 2018. És a dir, els presos van augmentar un 14%, respecte a l’any 2017, quan hi va haver 43, va indicar ahir el departament d’Estadística del Govern. Atès que la capacitat global del centre és de 145 reclusos, això suposa una ocupació del 33,8% al final de l’any passat. Segons el sexe, el 91,8% eren homes (45) i el 8,2%, dones (4). Per nacionalitat, la població reclusa més nombrosa corresponia a la de nacionalitat andorrana (34,7%), seguida de l’espanyola (18,4%) i la portuguesa (14,3%).



Quant als ingressos penitenciaris al llarg del 2018, es van enregistrar un total de 108, el que suposa un increment del 63,6% en relació al 2017, quan hi va haver 66 ingressos. La gran majoria de les persones que van entrar a presó també van ser homes (97). Per edat, els principals col·lectius es van repartir entre les persones més grans de 35 anys i les persones de 21 a 35 anys, amb el 47,2% i el 43,5%, respectivament.

Més reclusos penats

Si es té en compte la situació processal dels reclusos, el passat mes de desembre hi figuraven 26 reclusos penats i 24 reclusos en règim preventiu. En aquest sentit, els tribunals van dictar 76 condemnes a presos, les quals van suposar un creixement del 55,1% respecte a l’any 2017, quan es van resoldre 49. Seguint la tendència del sexe, 71 afectaven a homes i tan sols cinc a dones. A més, la gran majoria (86,8%) dels reclusos compleixen condemna per penes ja dictades, mentre que el 13,2% compleixen condemnes en curs.

Durades curtes

Pel que fa a la durada dels presos a la Comella, prevalen les més curtes: les més freqüents corresponen a penes d’1 a 15 dies i a les d’1 a 3 mesos (31,6% en cada cas). Només hi havia quatre persones complint una pena superior a un any i totes elles eren homes.