Una càmera d’RTVA denuncia Eusebi Nomen per agressió verbal

Una operadora de càmera d’RTVA va denunciar ahir en seu policial el cap de llista d’Andorra Sobirana (AS), Eusebi Nomen –i a la seva responsable de premsa–, per assetjament i agressió verbal. Els fets van passar durant la nit de diumenge a l’hotel Ski Plaza de Canillo, on la formació va muntar la seva seu per seguir els resultats de les eleccions generals. Tal com va explicar el director d’RTVA, Xavi Mujal, la dona estava enregistrant imatges per a l’informatiu quan Nomen la va «acorralar entre dues taules» i la va començar a cridar, recriminant-li per què estava gravant i qui l’havia autoritzat a fer-ho. En aquells moments, el seu company redactor era fora de la sala i ella assegura que es va sentir «absolutament assetjada i agredida verbalment a un pam de la seva cara» per Nomen i la seva responsable de premsa, si bé en cap cas la van amenaçar físicament. Quan el redactor se’n va adonar, va socórrer ràpidament l’operadora i van decidir abandonar la cobertura informativa –cal destacar que només uns instants abans aquest rotatiu i un altre mitjà de comunicació també havien marxat de la seu d’AS, després de sentir-se discriminats i menystinguts pel mateix Nomen–.

Protecció a la professió

Sempre segons la versió de Mujal, quan l’operadora i el periodista van arribar als estudis d’RTVA, ella «estava en estat d’angoixa i es va adonar de la gravetat» de la situació. Ahir, després de reflexionar-ho amb l’equip directiu, la dona va interposar una denúncia a la Policia, assessorada pel lletrat de l’empresa, i amb el company redactor com a testimoni. «Hem decidit denunciar no només per defensar la nostra companya o la nostra empresa, sinó també la nostra professió», va asseverar Mujal.

Tot normal fins diumenge

A parer del director d’RTVA, el «més normal» hauria sigut rebre una trucada per part d’Eusebi Nomen o algun altre membre d’Andorra Sobirana per disculpar-se i com que no es va produir, van decidir acudir a la Policia, ja que «RTVA no estava disposada a passar pàgina i a fer com si res hagués passat».



Malgrat tot, Mujal va voler destacar la normalitat amb què havia transcorregut tota la campanya electoral i la bona relació mantinguda entre els mitjans de comunicació i els polítics de tots els partits, «menys el que va passar ahir [diumenge]». En aquest sentit, va admetre estar sorprès per l’actitud agressiva de Nomen: «M’estranya que es dirigís cap a la càmera i no cap al periodista», va dir tot apel·lant a un possible cas de «discriminació» de gènere, ja que «curiosament quan el periodista –home– entra en escena i se’n duu a la companya, desapareix l’assetjament». Segons Mujal, en algun moment l’operadora de càmera també va patir per la seva integritat, ja que Nomen «és molt més alt que ella i estava fora de si», mentre que ella es va sentir «totalment desprotegida».



D’altra banda, Mujal va assegurar no tenir res en contra «ni d’Andorra Sobirana ni de la seva campanya», sinó que es tracta d’una qüestió de «defensa» i va agrair el suport rebut per part d’alguns membres de la formació que no van compartir l’actitud ni de Nomen ni de la seva responsable de premsa durant la nit electoral.