SOS Pirineus qüestiona els Jocs d’Hivern del 2030

Ahir es va presentar, a la Seu d’Urgell, SOS Pirineus, una nova coordinadora que aglutina diversos grups ecologistes contraris a projectes que consideren «negatius per al desenvolupament sostenible». A l’acte, celebrat a la Sala de la Immaculada, la plataforma ja ha avançat que entre aquests projectes als quals s’oposen hi ha la candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona 2030.



Sobre aquesta qüestió, tot i no explicitar-hi el seu rebuig, en la seva primera compareixença SOS Pirineus va afirmar que creuen que és «difícil assegurar la viabilitat» de la candidatura olímpica» tot adduint «els efectes que té el canvi climàtic sobre la serralada». Núria Martí, presidenta de l’associació Salvem La Molina (que s’oposa a l’actual creixement urbanístic de l’estació cerdana), opina que els Jocs d’Hivern «poden provocar moviments especulatius» i una «destrucció irreversible». Tot i partir d’aquesta visió, Martí va assegurar que reclamaran «ser presents en totes les comissions possibles» per «exercir un control» sobre el projecte. Alhora, demana que el Govern actuï amb «transparència» i també que es faci una consulta entre la població de l’Alt Pirineu. L’activista ecologista hi va afegir que advoquen per «replantejar el model de turisme de neu».



En la presentació, els impulsors de SOS Pirineus van exposar que neixen amb la voluntat de «sumar esforços» a l’hora d’afrontar diverses problemàtiques locals que afecten la zona. Per això, tenen previst dur a terme xerrades per «propiciar un debat» sobre la gestió» del territori a les comarques pirinenques.



Entre les primeres mesures que plantegen, volen «un règim efectiu que protegeixi les zones forestals i els espais d’interès natural i paisatgístic». Així, defensen convertir els boscos en àrees no urbanitzables i que el Pirineu sigui declarat Reserva de la Biosfera, informa RàdioSeu.