Localitzen el cos d’un alpinista francès desaparegut

El Grup de Rescat a la Muntanya de la Guàrdia Civil de Vielha, juntament amb el Greim de Benasc amb ajuda de la Unitat Aeria d’Aragó, van recuperar ahir el cos sense vida d’un alpinista francès que havia desaparegut. L’home, de 59 anys, havia sortit diumenge al matí en direcció a l’Artiga de Lin, a la Vall d’Aran i havia deixat dit que avisaria quan arribés. En no tenir notícies seves, des del refugi on l’esperaven es van alertar els cossos de seguretat. Les condicions climatològiques van dificultar les tasques de rescat i es van haver d’extremar les precaucions per les allaus que es desprenien a la zona. Els especialistes van localitzar rastres a la neu i a la mateixa zona també van trobar una motxilla i uns esquí, a més d’unes marques que indicaven que l’excursionista havia caigut pel pendent, possiblement per les condicions meteorològiques adverses. A un 150 metres dels objectes, es va trobar el cos de l’home que va ser traslladat a Benasc.