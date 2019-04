El projecte escolar FolkAND veurà la llum aquest cap de setmana

Sant Julià de Lòria acollirà aquest cap de setmana un festival internacional de folklore amb la participació de grups andorrans i també de Bulgària i Croàcia. El projecte, batejat com a FolkAND, ha nascut fruit d’un treball intens i persistent de tres alumnes de l’escola andorrana de Batxillerat que han aconseguit convertir un projecte escolar en una realitat palpable. Al capdavant de la idea hi ha Jesús Minguez, artífex de la idea i que va aconseguir enrolar en el projecte dos companys més de classe, Clàudia Gràcia i Dídac Torra. La idea, les activitats que es faran durant el cap de setmana, la recerca d’espònsors, el cartell... tot ho han dut a treme els tres, que han comptat amb el suport de l’Esbart Laurèdia i del comú de Sant Julià de Lòria.

«És un projecte ambiciós que té un impacte econòmic de gairebé 10.000 euros i que de manera indirecta també repercuteix en la parròquia», va destacar Minguez tot explicant la logística per portar grups de l’estranger i allotjar-los a Sant Julià.

L’actuació estrella serà la nit de dissabte amb la participació dels grups de Bulgària i Croàcia

Els tres joves, menors d’edat, van decidir emprendre el projecte per aprendre i acumular experiència professional. «Hem après a establir contacte amb les empreses i a escala internacional, a encarregar-nos de contractar autobusos, hotels... coses que crèiem que érem incapaços de fer, però ho hem fet», va assenyalar Minguez, que va aprofitar per animar els joves a fer projectes per trencar l’estereotip que no tenen ambició. Torra va encarregar-se de dissenyar el cartell i els logos del festival, mentre que Gràcia va dedicar-se a la comunicació de l’esdeveniment, tant internament com externament.

Programació

El festival arrencarà dissabte amb una desfilada a partir de les cinc de la tarda a l’avinguda Meritxell amb la Gresca Gegantera d’Andorra. A les sis, en arribar a la plaça de la Rotonda, se sumaran a la festa els Castellers d’Andorra i els Bordegassos de Vilanova i la Geltrú. El plat fort, però, arribarà a les deu de la nit a l’Auditori Claror amb l’actuació de l’Esbart Laurèdia, l’Esbart de les Valls del Nord, el grup de folklore de la Casa de Portugal i els dos grups estrangers de Bulgària i Croàcia. L’endemà, el festival continuarà amb una actuació a les onze del matí a l’avinguda Carlemany.

A més, per tal que les persones que vinguin puguin conèixer el país, també han programat visites claus a Caldea, el Roc del Quer, l’Espai Columba i el Museu del Tabac, així com un dinar popular. Segons van manifestar els tres joves, «el projecte ens ha portat molta més feina del que ens haguéssim imaginat i de vegades hem pecat d’anar sempre a l’últim moment». Finalment, i en to de broma, el conseller de Cultura de Sant Julià, Josep Lluís Donsión, va assegurar-los que quan es graduïn els fitxaran al departament de Cultura per la feina feta.