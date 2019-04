Una trentena d’avis participen en la caminada popular de Sant Julià

Una trentena d’avis van acudir puntualment a la segona caminada popular organitzada pel comú de Sant Julià de Lòria ahir a les 10.00 hores. L’acte va celebrar-se en el marc del Dia Mundial de l’Activitat Física, inclòs en el projecte de l’escola de Salut amb la col·laboració del SAAS. Abans de començar la caminada, un servei mèdic va encarregar-se de prendre les constants de sucre, freqüència cardíaca i tensió als avis.

Tot seguit, van començar la marxa fins a arribar a Aixovall, on van girar cua cap al punt de sortida. L’activitat va concloure amb una sessió d’estiraments i una última revisió mèdica per comprovar si hi ha hagut alguna millora en el seu estat de salut. Per a la cap de l’àrea de Gent Gran Montse Cobo, el principal objectiu de la caminada va ser «conscienciar sobre la importància de l’activitat física per poder gaudir d’un envelliment actiu i saludable».

Les claus de l'hort social

Amb la primavera arriba el moment de conrear la terra i ahir va ser el torn de cultivar els horts del Dau i del Ganxo a Sant Julià de Lòria, que s’engloben dins de les 24 parcel·les del projecte d’horts socials que impulsa la Fundació Julià Reig des de l’any 2007. Els hortolans, 22 de veterans i 2 de nous, van rebre les claus de la mà de la consellera de Social Francesca Barbero i de la representant de la fundació Esther Segura. El comú va encarregar-se ahir d’adequar les parcel·les i els avis ja hi poden entrar a treballar.

Divendres passat va començar la temporada de cultiu a La Margineda, on un total de 34 hortolans van obtenir les parcel·les que els va tocar per sorteig per poder conrear els terrenys. El projecte té l’objectiu de treballar la terra fins a final d’octubre i està adreçat a la gent gran de la parròquia. L’activitat té el propòsit de contribuir a mantenir els usuaris en actiu, fomentar la interrelació i promoure un cultiu ecològic. En aquesta edició es van tornar a habilitar serveis sanitaris als horts per als usuaris dels terrenys, que també tindran a disposició un tècnic de medi ambient del Comú per oferir-los assessorament a l’hora d’escollir el planter i de conrear els producte.

D’altra banda, aquest any ha canviat la propietat del terreny dels horts de la Margineda, que ha passat a Xavier Cardelús. Per aquest motiu, abans del moment on es van lliurar les claus es va signar una addenda al conveni entre el comú d’Andorra la Vella, Xavier Cardelús i la Fundació Julià Reig. Les tres parts van manifestar la voluntat expressa que el projecte dels horts continuï i, en aquest sentit, Xavier Cardelús va voler reiterar que la iniciativa mantindrà el mateix esperit de sempre «tot el temps que es pugui».