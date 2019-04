Denuncien les males condicions dels gossos al Rec de l’Obac

Des de fa ja un parell de setmanes circula per les xarxes material audiovisual en el qual es constata les males condicions de vida en que es troben la cinquantena de gossos de les barraques del passeig del Rec de l’Obac. Un dels testimonis que va enregistrar vídeos prop del camí que porta a l’alt de la Comella recull imatges de cans engarjolats en reixes oxidades i amb gibrells d’aigua estancada, que exposa el «deplorable estat de salubritat». A més, aquesta mateixa persona assegura que una setmana després va tornar a passar per la mateixa zona amb el seu gos i es va trobar un cadàver d’aquest ca que hauria mort recentment, així com també alguns cranis d’aquest mamífer que evidencia un major pas del temps. Així mateix, les imatges deixen en dubte que la proporció de gossos per barraca sigui l’adequada, ja que alguns d’ells habiten en espais que no van en consonància amb les seves dimensions físiques.

El vídeos mostren una cinquantena de gossos en unes barraques que exposen un «deplorable estat de salubritat»

El responsable de la gossera d’Andorra Dante Tassini és conscient que en aquestes barraques hi habiten gossos, però va voler destacar que «és d’uns mesos cap a aquí que la situació s’ha degradat. Els gossos estaven bé malgrat que no estaven declarats com a nucli zoològic». Tenint en compte que el darrer reglament referent a l’autorització de nucli zoològic per a animals domèstics contempla «un mínim cinc exemplars», les barraques del Rec de l’Obac haurien de comptar, entre d’altres coses, dels mitjans necessaris per a «l’aïllament sanitari, la desinfecció dels recintes, el garantiment d’unes condicions de confort, l’eliminació d’aigües residuals i per l’eliminació de cadàvers». Davant la «manca de condicions higièniques», Tassini va alertar que «això és un perill no només per als gossos, sinó per als humans i també per al medi ambient perquè aquella zona està plena de porqueria de tot tipus, no només dels gossos, també ple de plàstic i altres brosses». «Nosaltres hi estem al darrere, Agricultura també i crec que el Comú hauria de fer més, s’haurien de desmuntar aquestes barraques i fer una neteja profunda. Aquella zona és molt maca, s’hauria de recuperar» va expressar Tassini.

Els nuclis zoològics estan obligats per llei a comptar amb els mitjans necessaris per garantir les mesures d’higiene

Les diverses fonts consultades per aquest mitjà afirmen que han avisat d’aquesta situació al Cos de Banders però que no han rebut cap resposta per part d’aquest ens. Per part del comú d’Andorra la Vella, van deixar entreveure estar conèixer aquesta situació però van descartar que s’hagi produït una denúncia per part d’algun ciutadà. En aquest sentit, des de la Corporació van voler remarcar que «la competència d’animals és exclusiva de Govern», ja que en aquesta matèria «el comú només s’encarrega de l’horticultura.» Fins ara els intents d’aquest rotatiu per contactar amb el Departament d’Agricultura del Govern han resultat infructuosos.

Qui també està al corrent de l’assumpte és el president de Laika Josep Mas, que va declarar tenir constància que l’Executiu va realitzar fa un temps una inspecció als terrenys. De totes maneres, com a màxim responsable de l’Associació Protectora dels Animals de Companyia d’Andorra va aclarir que no els hi pertoca prendre cap acció al respecte perquè «no entraria dins de les nostres funcions». Més enllà d’aquest indret, la cap del projecte Bomosa per a la protecció animal Coral Bonnín va afirmar que al passeig del Rec del Solar succeeix el mateix «amb ovelles i conills».