Vinyes s’estrena amb èxit al Circuit de Navarra

L’andorrana Amàlia Vinyes va disputar el passat cap de setmana al Circuit de Navarra la primera cita de la temporada del Campionat d’Espanya de Resistència. Ho va fer pilotant un Cupra TCR a un gran nivell, aconseguint la victòria en la primera carrera i acabant en sisè lloc en la segona.

Per a la pilot, Navarra suposava la tornada a la competició després del seu recent embaràs. I les sensacions no van poder ser més positives després d’haver disputat les dues curses que conformen aquesta primera cita de l’any, ja que a la primera cursa, sortint des de la vuitena posició, Vinyes va aconseguir la victòria de la categoria TCR després d’una espectacular remuntada. A la segona cursa, llastada pel fet d’haver guanyat la primera, Vinyes va acabar en sisena posició, aconseguint de tota manera uns punts molt valuosos de cara a la lluita pel títol.

D’aquesta manera, segons va explicar Vinyes, «les sensacions a bord del Cupra TCR han estat excel·lents i no he notat en absolut l’aturada de tots aquests mesos». En aquest context, va destacar que «a la primera cursa he aconseguit remuntar per aconseguir la victòria i això demostra que el meu ritme ha estat excel·lent». «Estic realment contenta i amb moltes ganes que arribi la propera cursa», comentava. El Campionat d’Espanya de Resistència disputarà la seva pròxima cita a Motorland Aragó, a Alcanyís, els dies 24 i 25 de maig.