Incògnita sobre l’acord entre l’FC Andorra de Piqué i MoraBanc

El MoraBanc segueix apostant per l’esport nacional i en els pròxims dies es farà oficial un acord amb l’FC Andorra, tot i això, encara és una incògnita saber en què consistirà aquest patrocini. En aquest sentit, el dijous hi haurà una roda de premsa amb el fundador i president de Kosmos, Gerard Piqué i el Director General de MoraBanc, Lluís Alsina on es donaran a conèixer els detalls d’aquest acord i tot el que envolta el futur del club.

El passat desembre, després de l’aprovació de la Llei de l’Esport, Kosmos es va fer amb el club i des de llavors, no ha parat de créixer, fet que ha implicat molts canvis a dins de l’entitat. En aquest context, el que ja es pot assegurar és que el Restaurant Beluga deixarà de ser el patrocinador principal del club. De fet, des de fa unes setmanes les rodes de premsa ja no se celebren a les seves instal·lacions, sinó que ara tenen lloc a AnyósPark, on els jugadors entrenen dues vegades a la setmana.

Cal recordar que un dels temes que encara s’han de donar a conèixer és si l’FC Andorra tindrà un segon equip i una base de cara a la temporada vinent, un fet que si s’arriba a efectuar, implicarà que el Govern doni una subvenció al club, que de moment està congelada.

S’ha especulat molt amb què implica la compra del club per part de Piqué per al país i un dels temes que es comenta des del desembre és la possibilitat de construir, a llarg termini, un camp de futbol o un estadi, però aquest fet, segueix sent una incògnita, així com la seva possible ubicació. És per això que el que més factible és que es facin modificacions al Prada de Moles, camp on ara per ara competeix i entrena el club després que s’arribés a un acord amb el Comú d’Encamp, tal com ja va avançar aquest mitjà.

Aquests canvis s’estan produint perquè l’ascens a Tercera Divisió és imminent. Jornada rere jornada, l’equip està retallant distàncies, i, el club ja va explicar des del primer moment que aquest és l’objectiu prioritari de cara al futur.

En aquest sentit, caldrà veure com afecta aquest possible pacte al Bàsquet Club MoraBanc Andorra que quan va arribar a la Lliga Endesa, va percebre un acord de patrocini durant 10 anys per valor de 5.284.000 euros. Així mateix, MoraBanc és un banc que aposta obertament per l’esport del país i és patrocinador de la Federació Andorrana de Muntanyisme i d’alguns equips de la Federació Andorrana d’Esquí.