L’ACB aprova un sistema de majories a l’assemblea

L’assemblea general de l’ACB va aprovar ahir un important canvi en el seu reglament que marcarà el futur d’aquesta entitat a partir d’ara. Així, s’ha decidit optar per un canvi en el sistema de majories i a partir d’ara, excepte per fer canvis a la competició, les noves normes es podran aprovar amb el vot de dos terços dels clubs.

Gorka Aixàs, president del MoraBanc, va explicar que «ha sigut perquè les majories no siguin tan reforçades, de manera que serà més difícil bloquejar-les». «Evidentment veurem quin resultat té això en el futur i com es va desenvolupant en les sessions que es vagin prenent», afegia. D’altra banda, pel que fa a la normativa d’ascensos i descensos, el MoraBanc va votar en contra de nou perquè l’ACB encara no ha adoptat una mesurà compensatòria pel que fa al cànon que l’equip va haver de pagar en el moment de l’ascens.

Un dels altres temes que es va tractar va ser el tema de calendaris, ja que l’ACB, ja que la decisió de fer la Final Four de l’Eurolliga durant els play-off ha causat inquietud. «Caldrà asseure’s aviat per tractar aquest tema», indicava Aixàs.