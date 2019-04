Oliveras s’estrena

A ndorra, per primera vegada, tindrà un esquiador competint en l’elit de l’esquí de velocitat. Marc Oliveras serà el representant de l’equip de velocitat d’alpí de la Federació Andorrana d’Esquí i farà el seu debut en la categoria reina de l’speed ski, disputant les Finals de la Copa del Món de Quilòmetre Llançat que se celebren des d’avui a Grandvalira. Es tracta d’una participació puntual, però Oliveras, que és un apassionat del descens, vol provar la modalitat.

En aquest sentit, ho farà en el marc del repte proposat per l’esquiador Jan Farrell que ha establert un repte cap als esquiadors de descens i supergegant que posseeixen menys de 50 punts FIS. Els desafia a què canviïn d’especialitat i el superin a tota velocitat a la pista Riberal. Si ho aconsegueixen, guanyaran un premi de 5.000 euros. Els donaran totes les facilitats per competir-hi pel que fa a material i suport logístic.

En aquest context, Oliveras va explicar que «vaig veure el repte» i «em vaig animar perquè el podia aconseguir i, a més hi havia una remuneració econòmica». «Vaig pensar que com que estic a Andorra durant aquests dies, perquè no intentar-ho», explicava i afegia que «mai ho he fet, però estic acostumat a la velocitat i pot ser divertit». «És una oportunitat i sempre que se celebra aquesta competició, estic fora», reiterava.

L’andorrà ja va entrenar ahir i va reconèixer que «estic intentant aprendre molt en quatre dies i de les persones que hi ha competint, com els germans Origone, que ostenten el rècord del món». «Vull aprendre i gaudir-ho, perquè és un luxe que Andorra tingui una pista on es vulgui arribar als 200 km/h», afegia. «És un fet molt complicat, és la primera vegada que ho faig i hi ha molts factors a tenir en compte com l’aerodinàmica i el material, però hem d’estar a punt i apropar-nos al màxim i qui sap si sona la campana», manifestava.

Així, Oliveras va disputar i guanyar diumenge el Campionat d’Andorra de Quilòmetre Llançat amb una velocitat de 150,68 km/h després de no haver pogut sortir de dalt de tot de la passarel·la a causa del mal temps. «Però va ser amb esquís de descens i roba d’esquí, i, en canvi, aquesta vegada tindré roba especialitzada», remarcava. Ahir, va fer quatre baixades i «va anar força bé» i a diferència dels campionats nacionals, es preveu que la neu estigui en millor estat i, de fet, en els primers entrenaments «ja va estar força millor, una mica més dura al matí i a mesura que passava el dia, s’anava estovant», destacava.

Res decidit

No hi ha res decidit de cara al títol de la competició i la competitivitat entre els quatre esquiadors, Valentina Greggio, Britta Backlund, Simone Origone i Manuel Kramer, que opten al Globus de Cristall fa presagiar dues carreres molt emocionants i amb els nervis a flor de pell. No només caldrà ser el més ràpid a la pista Riberal del sector Grau Roig sinó que hauran de saber gestionar la pressió de les Finals.

A falta de les dues proves que es disputaran els dies 12 i 13 d’abril, la classificació masculina està liderada per l’italià Simone Origone amb 440 punts, mentre que Manuel Kramer en té 380. Tercer és el francès Simon Billy amb 355 punts, però depèn dels seus rivals per millorar la seva posició en el podi definitiu. A Grandvalira estan en joc 200 punts, 100 per al guanyador de cada cursa, per la qual cosa matemàticament pot passar qualsevol cosa.

En categoria femenina, la italiana Valentina Greggio, després de quatre temporades de domini absolut, ho té més complicat per revalidar per cinquè any consecutiu el títol de la Copa del Món. Encara té opcions però a falta de les dues curses de Grandvalira, la sueca Britta Backlund posseeix 80 punts d’avantatge sobre Greggio. L’esquiadora escandinava està en ratxa i aquest any ha guanyat quatre de les cinc carreres disputades. La competitivitat entre les dues esquiadores serà un altre dels al·licients de les Finals d’aquesta modalitat. La francesa Celia Martínez ocupa la tercera posició a la general amb 325 punts. Té opcions de millora, però depèn del que facin les seves rivals.

Així mateix, es disputarà, per tercer any consecutiu, el Campionat d’Espanya d’esquí de velocitat on Ricardo Adarraga, Juanki Sánchez i Paris Arroyo intentaran emportar-se el títol.