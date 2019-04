L’A reitera que qualsevol negociació ha de prioritzar «l’estabilitat» del país

El líder dels liberals, Jordi Gallardo, va reiterar ahir que l’objectiu prioritari de qualsevol negociació per a la formació del Govern ha de ser «l’estabilitat del país», alhora que es va mostrar disposat a «seure, escoltar i parlar amb tothom perquè això és el que ha de fer una formació política, en tenim l’obligació i crec que és el que farà tothom» i perquè «no donem res per fet, ni descartem res». Ara bé, «veiem que la força més votada és la que ha de moure fitxa per saber amb qui vol buscar l’estabilitat i l’investidura que necessita», va apuntar.

Puntual o de legislatura

Peguntat per si L’A se sentiria més còmode donant suport a una hipotètica combinació de forces per tirar endavant accions concretes de Govern o bé en una aliança estable durant la legislatura, Gallardo va considerar que abans d’arribar a aquest punt decisori «caldrà veure com es planteja i amb quin objectiu, així com quins serien els temes que requeririen del nostre acord». «Ara, optar per una cosa o per l’altra quan no ens ho han ofert no té sentit», va indicar.

Gallardo va precisar que primer, «caldrà veure amb quin tarannà es comença i amb quines intencions. La nostra és fer una oposició constructiva i aportar per fer avançar Andorra».

Formació de la sindicatura

De moment, els liberals estan «pendents del què sabem que és segur, que el dia 2 hem de jurar el càrrec i s’ha de formar la sindicatura», va insistir Gallardo tot mostrant-se confiat que la sindicatura serà prou plural perquè tot l’arc parlamentari se senti representat i generi l’estabilitat necessària per afrontar «els molts reptes importants» que es presenten.

Desfeta a Encamp

En referència als resultats electorals d’L’A, Gallardo va assegurar no haver-se plantejat si Encamp hauria acabat sent de d’Acord si Ferran Costa hagués format part del tiquet territorial: «Això no es podrà saber mai i aleshores ens hauríem d’haver replantejat qui anava a la nacional». El partit es reunirà durant aquesta setmana per analitzar en profunditat els resultats.



De la seva banda, el PS va declinar fer declaracions sobre l’escenari fins que no celebrin la reunió de partit.

Espot: «Tots els escenaris són possibles»

Un dia després dels resultats de les eleccions generals el cap de llista de Demòcrates, Xavier Espot, va destacar ahir que ara s’obre un termini de «reflexió» per analitzar pausadament els resultats i també per començar a establir una «ronda de contactes» amb tots els caps de llista «per garantir el suport a la governabilitat» i també a la investidura i per poder afrontar «els reptes de futur» del país. «Tots els escenaris estan oberts i no tanquem la porta a cap pacte», va concretar Espot, informa l’ANA.