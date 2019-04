Dos ferits en un accident a Racons

Aquest matí s’ha produït un accident entre dos vehicles a la CG-2 a Racons, on han resultat ferides dues persones. Han impactat dos turismes amb matricula andorrana, un Peugeot 2008 i un Dacia Sandero, resultant ferits lleus els dos conductors, una dona i un home residents de 51 i 58 anys respectivament, que han estat traslladats a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell i que en les pròximes hores seran donats d’alta. Arran de l’accident la carretera ha quedat tallada, provocant retencions en el trànsit. Posteriorment s’ha pogut restablir la circulació.

Per El Periòdic

