Santa Coloma es converteix en l'objectiu dels lladres de pisos

En només vuit dies, s’han registrat a Santa Coloma dues temptatives de furt i un altre de consumat en tres domicilis situats a la zona del Cedre, tal com han informat fonts properes al cas. Tal com ha pogut saber l’ANA, en un dels habitatges l’autor o autors de les sostraccions van entrar durant el dia, aprofitant que la persona, el treballador d’un comú, era fora i tot i que no van tocar pràcticament res, segons les mateixes fonts, sí que es van endur uns quants diners. Per accedir al pis l’autor o autors haurien forçat el pany.



Els altres dos intents haurien tingut lloc també a la zona del Cedre, a prop de Lleixiu l’Andorrana, en un mateix bloc de pisos que compta amb portera però a on el lladre o lladres haurien accedit evitant ser vistos.



Tal com han informat fonts properes a la investigació, els fets s’estan investigant tot i que no sembla que hagin estat comesos per professionals, segons es pot observar a primera vista. En principi, és complicat establir paral·lelismes amb els robatoris que van tenir lloc al Carnaval a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria, ja que les mateixes fonts expliquen que el 'modus operandi' en els furts són sovint similars i, per tant, cal tenir en compte altres elements, que ara s’estan cercant per determinar l’autoria dels fets.