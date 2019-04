La cursa popular illa Carlemany busca recuperar participants

La cursa popular illa Carlemany, que tindrà lloc el proper el 19 de maig a les 10.30 hores, està d'aniversari, doncs enguany celebra la seva desena edició en la qual hi haurà algunes novetats respecte d'altres anys. Un dels principals objectius marcats des del Govern és recuperar-se de la davallada que va patir la cursa en l'edició anterior, en la que va aglutinar un total de 2.700 participants, arran del nombre habitual de 3.500 al que ja estaven acostumats. Olga Gelabert, ministra de Cultura, Joventut i Esports en funcions, ha justificat la caiguda de la participació en "unes obres que afectaven els principals carrers on en duia a terme la cursa", i ha afegit que "només es van poder utilitzar 2 quilòmetres de tram en comptes dels 5 habituals". Les inscripcions es podran fer a través d'Internet des d'aquest dimarts i fins al 29 d'abril, en aquest cas, els que s'inscriguin mitjançant aquesta via podran gaudir d'un dorsal amb el seu nom. D'altra banda, una setmana abans de començar la cursa, els que ho vulguin, es podran inscriure al mateix centre comercial illa Carlemany, tot i que aquests no rebran dorsal personalitzat.

La cursa té un cost total de 74.000 euros, dels quals la meitat l'assumeix el Govern, un 10% es finança a través de les inscripcions i el restant es cobreix gràcies als diferents col·laboradors habituals, que any rere any confien en l'esdeveniment i altres que s'han afegit per primera vegada, com és el cas de les perfumeries Júlia o la marca esportiva Salomon. Gelabert ha recordat que "es tracta d'una activitat solidària, per la qual cosa part dels beneficis aniran directament al banc d'aliments". L'any 2017, la recaptació total que va rebre l'entitat va ser de 7.000 euros.

Joan León, secretari d'Estat de Salut, ha volgut fer especial èmfasi en els beneficis de l'esport envers la salut, tant a escala física com mental. León ha destacat que l'esport "ajuda a prevenir malalties cardiovasculars, redueix el risc de diabetis i alguns tipus de càncer". En el cas de la gent gran que practica habitualment alguna activitat, segons León, "tenen menors símptomes de fragilitat, i això, entre altres factors, els ajuda molt mentalment", i ha afegit que també "disminueixen els costos sanitaris".

Jordi Beal, secretari d'Estat d'Esports, ha dit que la "cursa popular és un dels elements més importants emmarcats dins de la secretaria d'Esports i també entre la població". Beal ja ha avançat que en aquesta desena edició es recuperarà la modalitat de 5 quilòmetres, però amb una petita variació a causa de les obres que s'estan duent a terme a Bonaventura Riberaygua, un dels carrers habituals per on passaven els corredors. En cas que les obres persisteixin, s'entrarà pel carrer de la Unió i es continuarà per Maria Plà per tornar a accedir al tram habitual de Bonaventura Riberaygua tan aviat com es pugui fins a arribar al Parc Central.

Pel que fa a les categories, la cursa de 2 quilòmetres està centrada en els infantils. A banda d'aquesta cursa, hi haurà una altra categoria de 2 quilòmetres que està pensada per pares i fills, "una cursa que no és competitiva –segons Beal–, sinó una modalitat en què els pares podran acompanyar als seus fills en el recorregut". La cursa de 5 quilòmetres, "una cursa de veritat i que requereix molt esforç físic", segons ha dit Beal, està dividida en tres categories: la infantil, del 2007 i posterior; la juvenil, del 2003 al 2006, i la d'adult, del 2002 en amunt.

Per celebrar el desè aniversari, Beal ha afegit "que hi haurà moltes més sorpreses i sorteigs". Tots els participants infantils rebran un trofeu commemoratiu. D'altra banda, pels guanyadors d'aquesta categoria, hi haurà lots de productes de les perfumeries Júlia, unes sabates esportives a càrrec de la marca Salomon, i caixes de fruita de col·laboradors de cadenes alimentàries com és el cas de Caprabo, a banda també d'entrades per anar al cinema. Pels guanyadors de l'escola de secundària i pels adults, un lot de 300 euros en material.