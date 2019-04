Grandvalira ofereix mig metre de neu nova per Setmana Santa

A més, els 3 snowparks de Grandvalira estan al 100%. A banda de la part alta ja operativa, l’Snowpark El Tarter recupera la línia central amb salts intermitjos i grans a cada loma. De la seva part, el Sunrise Park Xavi i el Sunset Park Peretol by Henrik Harlaut es troben a ple funcionament amb totes les línies per a debutants, nivell mig i pro a disposició dels esquiadors i dels surfistes de neu.

D’aquesta manera, el domini afronta la Setmana Santa, preveient mantenir com a mínim els 190 quilòmetres de pistes actuals amb uns gruixos que se situen entre els 40 i els 110 centímetres de neu pols i amb prop del 90% de les instal·lacions en funcionament. A més, en les properes hores, i segons les diferents prediccions meteorològiques, les baixes temperatures seran més pròpies dels mesos d’hivern i es preveuen noves nevades. El domini pirinenc encara les properes dues setmanes amb una oferta de serveis d’Escola d’Esquí, activitats, gastronomia, snowparks i après-ski a disposició dels esquiadors i pràcticament sense restriccions.

En sis dels nou dies que portem del mes d’abril, Grandvalira ha rebut precipitacions en forma de neu. En aquests sis dies de nevades, l’estació ha acollit gairebé mig metre de neu nova, fet que ha reforçat les condicions de neu i ha comportat que els equips d’explotació treballin per ampliar l’extensió esquiable amb l’obertura de més pistes.

