Els demòcrates admeten que els 11 consellers són «un toc d’atenció»

Lluny de posar-se a negociar possibles pactes per enllestir un Govern com més aviat millor, els demòcrates s’han pres dies per agafar distància del cop de realitat viscuda diumenge i fins a la setmana que ve no iniciaran les converses amb les forces polítiques que els poden garantir la governabilitat. La victòria tan ajustada, sobretot en les circumscripcions parroquials, preocupa. I la pèrdua de la capital i Escaldes, cou. El guanyador, Xavier Espot, va afirmar dilluns que DA havia aguantat «molt bé el tipus». Tot i això, va anunciar que obria un termini de «reflexió» per analitzar els resultats obtinguts. En aquest sentit, diferents representants demòcrates asseguren que els 11 consellers aconseguits suposa «un toc d’atenció» per al partit i que «ha de servir per millorar i corregir coses».



El número dos a Andorra la Vella, Marc Pons, creu que «la situació és reversible», tant de cara a les pròximes eleccions comunals del desembre com per a les pròximes generals. «Tenim quatre anys per treballar bé i recuperar la confiança de la ciutadania», indica. El número quatre a la nacional, Carles Enseñat, va més enllà: considera que el toc d’atenció «va ser fa quatre anys» –quan DA va passar de 22 a 15 representants al Consell General. El de diumenge, però, «és més important» i «la constatació que les coses s’haurien d’haver fet diferent», precisa. El demòcrata també admet «cert desgast», però realça la figura de Xavier Espot, per contrarestar tot plegat. «Genera il·lusió», diu, tant dins de la formació com en l’opinió pública.

Diàleg i consens

Al marge de trobades i que DA arribi a acords puntuals o permanents, Enseñat opta per tenir en compte la voluntat de la ciutadania a l’hora de pactar. «Els electors han demanat que hi ha diàleg i entesa entre les forces polítiques», va manifestar i, per tant, és partidari d’oferir «una acció de Govern consensuada i el més amplia possible».



Preguntats si els resultats obtinguts es deuen a un vot de càstig per la gestió del l’Executiu de Toni Martí, Enseñat i Pons reconeixen que «en part», sí. No obstant això, afegeixen que «hi ha diverses variables» a tenir en compte que «caldrà analitzar detingudament».

Mirada de reüll a les comunals

La pèrdua d’Andorra la Vella i d’Escaldes és una garrotada per als demòcrates, però no creuen que es reprodueixi als comicis comunals. «No es poden extrapolar els resultats d’uns eleccions a unes altres perquè els electors voten la gestió política feta per les corporacions més que el candidat en si», manifesten Enseñat i Pons, que creuen que l’aliança d’Acord «no ha aconseguit els fruits esperats», en referència al grapat de vots obtinguts de més.