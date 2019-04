El Govern felicita Puig per la seva Copa d’Europa

El cap de Govern en funcions, Toni Martí, la ministra d’Esports en funcions, Olga Gelabert i el secretari d’Estat d’Esports en funcions, Jordi Beal, van rebre ahir l’esquiador paralímpic Roger Puig per felicitar-lo per haver-se adjudicat el Campionat d’Europa d’esquí paralpí. Va aconseguir aquesta fita ara fa una setmana i el Govern li va fer aquest homenatge, ja que no només s’ha emportat la victòria sinó que ha aconseguit quatre podis.

En aquest context, l’esquiador va explicar que «encara estic flotant perquè tothom m’està felicitant». «Estic molt content per rebre la felicitació del Govern, això li agrada a qualsevol esportista que vulgui ser professional», manifestava i afegia que «a principi de temporada era un interrogant aconseguir-ho». «En les últimes carreres ho vaig veure possible i fins i tot vaig poder-ho aconseguir matemàticament abans de l’última carrera, però no soc molt conscient que sigui un fet històric», remarcava i recordava que «és una fita molt bonica per a l’esport andorrà». «Espero que es pugui aconseguir en més esports», reiterava.

Així, va indicar que les claus van ser «la constància» i «la regularitat». «L’any que ve, com que no hi ha una competició gran, com uns Mundials o uns Jocs Paralímpics, em centraré a entrenar més i a seguir millorant», reiterava.

Per una altra banda, va demanar «un entrenador més dedicat». «Ara em corregeixen poc, crec que amb el pas del temps i els resultats, es pot aconseguir», afirmava.

A més, Gelabert va explicar que «vam iniciar converses amb la Federació Andorrana d’Esquí perquè puguin adaptar-lo a la seva estructura, amb un entrenador que sigui més específic per la seva disfunció en aquest cas, estem en converses per acabar de tancar-ho».