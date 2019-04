L’FC Andorra, a la Copa del Rei encara que no assoleixi l’ascens

Si l’FC Andorra de Gerard Piqué no assoleix l’ascens a la Tercera Divisió espanyola, fet que ara per ara sembla improbable, podrà disputar igualment la Copa del Rei, ja que el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, va presentar ahir a la seva junta directiva el seu projecte de la nova competició. En aquest sentit, la competició serà integrada des de la primera ronda eliminatòria per equips de Regional, Tercera Divisió, Segona B, Segona i Primera. Així mateix, els estadis per als partits hauran de reunir uns requisits mínims per a poder ser seu dels duels. Els partits es disputarien a enfrontament únic al camp de l’equip més dèbil, si aquest compleix totes les necessitats. A partir de les semifinals, els duels seran a doble enfrontament. Aquest fet permetrà, d’altra banda, alleugerir els calendaris dels clubs. Malgrat això, el que no es va revelar va ser quants conjunts entraran de les categories regionals, però l’FC Andorra, actualment, se situa quart a la competició.

Tot i això, aquest fet no serà oficial fins al pròxim 29 d’abril quan se celebrarà a la Ciutat del Futbol de Las Rozas, l’Assemblea General Extraordinària de la federació.

A més d’aprovar-se els calendaris i la competició nacional femenina per a l’any vinent, es preveu una Supercopa d’Espanya en la qual hi haurà un format de Final Four que se celebrarà al gener i fora d’Espanya. Hi participaran els dos finalistes de la Copa del Rei i el campió i subcampió de la Primera Divisió espanyola.