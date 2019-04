Esteve i Mijares, campions d’Andorra a Grandvalira

Grandvalira va acollir la primera jornada del Campionat d’Andorra de tècnica. En el gegant masculí, Àxel Esteve va ser el millor andorrà amb un temps de 2.23,21. A la prova, Thomas Lardon va ser el vencedor amb un temps de 2.23,16. En tercera posició, i segon andorrà, va acabat Robert Solsona, amb un crono de 2.24,04, a 0,88 de Lardon, mentre que sisè i tercer andorrà va ser Marc Oliveras, amb 2.25,19, a 2,03. En la setena posició va finalitzar Xavi Salvadores, amb 2.25,25, a 2.09.

Per la seva banda, en l’eslàlom femení, Carla Mijares va ser la campiona andorrana, ja que va marcar un temps d’1.30,39 que la va situar en la tercera posició de la cursa, a 0,50 de la guanyadora, l’espanyola Patrícia Miquel, que es va imposar amb un temps d’1.29,89. Segona va ser la també espanyola Sofia Gandarias, amb 1.30,02, a 0,19. La segona andorrana va ser Sissi Hinterreitner, amb un crono d’1.39,00, a 9,11 del millor temps. Per un altre costat, no van finalitzar la primera mànega Mireia Gutiérrez, Jessica Núñez i Xènia Rodríguez.