Marsol i Plana confirmen el retorn definitiu del Festival de Pallasses

La consolidació del retorn del Festival Internacional de Pallasses d’Andorra la Vella (FIPA) és oficial. Així ho van confirmar ahir la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, i la directora artística de l’esdeveniment i pallassa de llarga trajectòria, Pepa Plana durant la presentació de la programació d’enguany. El comú va recuperar el FIPA l’any passat dins de la Temporada de Teatre com a prova abans de decidir la permanència periòdica i nou anys després d’haver desprogramat la cita com a conseqüència de la crisi econòmica.



Així, la trobada, pionera a Andorra i imitada després en altres països arreu del món, es reinventa en un format anual, en lloc de bianual com als inicis, i condensa tota la programació en només tres dies i dos escenaris, amb un pressupost de 20.000 euros –molt lluny dels 120.000 de les primeres edicions els anys 2000– i amb la temàtica dels duos com a eix vertebrador de les propostes «perquè el de pallassa és un ofici molt solitari i quan hi ha connexió entre dues a l’escenari, és màgic».

Il·lusió

Mentre que Marsol aclaria que només un canvi de color al comú podria fer perillar la continuïtat del festival, Plana s’afanyava a dir que si depèn d’ella, «això segueix endavant per sempre». És més: «La idea és créixer, quan vam inventar el festival estava tot per fer. Ara, amb la recuperació econòmica, estan ressorgint iniciatives de gènere que es van perdre amb la crisi. Ens agradaria recuperar tota la part de formació que teníem al principi i les taules de debat», va reconèixer Plana. I va afegir: «El FIPA s’enyorava al món de les pallasses i el circ, quan dius que torna hi ha una gran alegria i il·lusió», va assegurar. La directora artística va explicar que ha treballat per aconseguir «un ventall ampli de pallasses, de les més boges a les més sòbries, per buscar tots els colors possibles, no només el que a mi m’agrada».

«El FIPA s’enyorava al món de les pallasses i el circ, quan dius que torna hi ha una gran alegria i il·lusió»



Enguany, el FiPA comptarà amb artistes de quatre països –l’any passat van ser sis– i Plana va explicar durant la presentació de la programació que «aquest any la programació és molt rumiada perquè l’any passat amb l’impacte de la notícia de la recuperació vaig tirar molt de telèfon i de contactes que coneixia bé».

Renovació del teatre comunal

El principal dels dos escenaris del FIPA serà el Teatre Comunal renovat que s’inaugurarà el 9 de maig amb el primer dels espectacles després d’una inversió de 180.000 euros per renovar «247 butaques, el teló, la pintura de la platea, el terra i la instal·lació elèctrica», va informar Marsol qui es va mostrar satisfeta pel fet que les dues fites coincideixin. Després d’aquesta actuació, el teatre necessitarà encara alguns retocs.



Precisament serà Pepa Plana, artista reconeguda arreu del món, qui obrirà el FIPA al Comunal i a duo amb Noël Olivé, «que fa de pallassa per primera vegada», va dir Plana. Serà el 9 de maig al vespre amb Veus que no veus que «s’acaba d’estrenar i vol reflexionar sobre què hauria passat si les nostres àvies haguessin estat pallasses perquè no se les deixava, hi havia dones al circ però no amb aquest rol», va recordar. En aquest sentit, la proposta recupera números dels pallassos clàssics de la mà d’una augusta (Plana) i una cara blanca (Olivé).

Més programació

El divendres 10 serà el torn de Las Gallegas de la Cia.Lolita Corina al Comunal, que ja van fer parada a Andorra en les primeres edicions del festival. «És un espectacle molt boig que parla sobre la mort i fa riure molt», el va descriure Plana tot detallant que els seus personatges són difícils d’encabir en els perfils clàssics de pallassos però que s’apropen a «dues augustes o bé una augusta i una contraugusta».



Una de les novetats d’aquesta edició és que Plana ha preparat doble ració de pallasses per al vespre del dissabte. Al vespre, The Receptionists arriben des de Finlàndia –on a posteriori d’Andorra també celebren un festival internacional de pallasses–. «Aparentment simple però amb una filigrana gestual molt pura i tècnica expliquen els deliris d’una recepció d’hotel, molt addient per al context andorrà», va fer broma la directora artística. La nit de dissabte serà per The One & The One, a càrrec de dues pallasses arribades des d’Austria i França «amb la més pura tradició dels grans duos còmics».

Nits golfes

El FIPA es completarà amb les Nits Golfes a La fada ignorant, amb dos espectacles de petit format a càrrec de Las glorias i Decopivolta teatre. «És un espai petit i especial que ens permet ser més gamberres», va descriure el fil conductor d’aquestes nits Pepa Plana. Les entrades ja estan a la venda als punts habituals per 10 euros les sessions al Comunal i 5 les de la Fada. A més, existeix la possibilitat de comprar un abonament per a les quatre sessions del teatre a un preu de 30 euros.