Gallardo confirma que té hora per parlar amb Espot

El Comitè Executiu de Liberals d’Andorra es va reunir ahir al vespre per valorar els resultats de les eleccions generals i analitzar els diferents escenaris que s’obren a partir d’ara al Consell General, vist que cap força política té majoria absoluta. Durant la junta, que es va celebrar a la seu del partit, el president d’L’A, Jordi Gallardo va traslladar als membres de l’executiva liberal que Xavier Espot s’havia posat en contacte amb ell i que «mantindrem una trobada la setmana vinent. Serà llavors quan veurem com pensa encarar Demòcrates per Andorra aquesta legislatura».

Avaluació

La reunió va començar fent un repàs als resultats electorals que es van catalogar «com a bons, ja que hem crescut, passem a ser un grup parlamentari de quatre quan vam acabar la legislatura sent tres» va explicar Gallardo. L’òrgan directiu també va decidir començar a planificar escenaris de treball durant la legislatura que començarà el dia 2 de maig amb el jurament dels electes com a consellers generals i amb l’elecció dels membres de la Sindicatura. Per últim, la sessió del Comitè Executiu ha debatut sobre la convocatòria d’un Congrés abans de les vacances que servirà per renovar els càrrecs directius del partit.