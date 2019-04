Terceravia s'emporta el vot ocult

El CRES fa una valoració positiva dels resultats de la seva enquesta, malgrat exposar que durant el treball de camp "es respirava cert cansament per part dels enquestats", per la saturació d'enquestes polítiques que es van dur a terme prèviament a l'inici de la campanya. "A les tres enquestes prelecotorals que hem fet, encertem fins ara amb la tendència dels resultats de les eleccions", celebren.

Amb tot, i pel que fa al vot ocult, l'organisme recorda que també s'han de tenir en compte factors com el que passa durant la campanya electoral i tota la informació que van rebent els electors.

En canvi, Demòcrates per Andorra va rebre menys vots que el que deien les enquestes: del 38,76% ha passat al 35,13%. "Els resultats de DA donen menys de quatre punts per sobre de la realitat", informa el CRES.

Per tant, aquest vot ocult provinent del gairebé 45% de la població que no va voler contestar a qui votaria a les eleccions, se l'endú en bona part el partit de Josep Pintat. També Andora Sobirana va rebre més vots que les previsions, del 3,1% al 4,64%, i el Partit Socialdemòcrata, del 28,93% al 30,62%.

El Centre de Recerca Sociològica (CRES) ha fet públic aquest dimecres un informe comparatiu entre l'enquesta d'intenció de vot que va fer durant el març i els resultats de les eleccions generals del 7 d'abril. El CRES parla "d'encerts" del sondeig preelectoral, i exposa que l'anàlisi permet entendre millor cap a on vascula el vot ocult. En aquest sentit, el que surt més 'beneficiat' de la comparativa de la intenció de vot+simpatia i els resultats finals, és terceravia: passa d'un percentatge del 6,18 a un de 10,42.

Per El Periòdic

