Transport públic per anar a Engolasters a l'estiu

Els comuns d’Encamp i d’Escaldes-Engordany uneixen esforços aquest any per oferir un servei de transport des de les dues parròquies a Engolasters. Es tracta d’una acció que pretén, d’una banda, optimitzar recursos i costos i, de l’altra, unificar la imatge de les dues entrades a Engolasters en l’estratègia conjunta de les dues parròquies per dinamitzar aquesta zona.



D’aquesta manera, la corporació escaldenca ha publicat un concurs per licitar en nom dels dos comuns aquest servei de transport de passatgers de cara a l’estiu. Tal com consta en el plec de bases, hi haurà un autobús que farà el servei des del centre d’Escaldes-Engordany i fins a Engolasters entre l’1 de juny i el 30 de setembre i un altre que oferirà la ruta entre el centre d’Encamp i les Pardines, de l’1 de juliol al 8 de setembre.



L’autobús que surti d’Escaldes ho farà del carrer de la Unió, i pararà a Caldea, a la plaça Coprínceps, a la de Santa Anna, a la cruïlla d’Engolasters, a l’entrada de Can Noguer, a la carretera de la Plana i després ja a Engolasters a l’entrada de la urbanització, al carrer de la Solana, al davant de l'església, a l’entrada de la Font de la Closa, al circuit esportiu de les Fonts i al camp del Serrat. Pel que fa al servei d’Encamp, sortirà de la plaça dels Arínsols, i s'aturarà a la parada del Funicamp i a les Pardines. El bitllet simple valdrà un euro i es faran abonaments per a deu viatges a vuit euros. També hi haurà abonaments setmanals (10 euros) i mensuals (25 euros). Els autobusos aniran retolats amb una mateixa imatge per promocionar Engolasters i d’aquesta manera, també, les dues corporacions uneixen esforços per promoure aquest espai natural. El comú d’Escaldes-Engordany fa anys que ofereix aquest servei de transport i el d’Encamp ho fa des de l’any passat.



Les empreses interessades en participar en aquest concurs tenen fins al 14 de maig per presentar les seves ofertes, tal com consta en l’edicte que la corporació escaldenca ha publicat aquest dimecres al BOPA.