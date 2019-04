Una vintena de punts amb protecció antiterrorista a Meritxell i Carlemany

Els eixos comercials de Meritxell i Carlemany disposaran d’una vintena de punts amb proteccions contra possibles atemptats terroristes. Així queda definit en el plec de bases que es va fer públic ahir juntament amb l’edicte que convoca el concurs per adquirir els dispositius de seguretat, publicat al BOPA. En el cas d’Escaldes-Engordany són onze punts on s’han previst les proteccions, entre l’inici de l’avinguda a tocar del carrer de la Unió i fins a la part alta, un cop es creua amb el carrer del Picó i l’avinguda de les Escoles. Pel que fa a Andorra la Vella, es preveu instal·lar nou elements de protecció a la part baixa de l’avinguda Meritxell, des del carrer de la Unió fins a la plaça de la Rotonda.



El plec de bases fixa que l’adjudicatari s’haurà de fer càrrec del disseny, la instal·lació i el muntatge complet, inclosa l’obra civil necessària i s’ha previst un sistema format per diversos elements, de diferents tipologies i dimensions, en funció del lloc que es col·loquin. Concretament hi haurà tres modalitats diferents: un sistema desmuntable que permeti posar i treure, sigui transportable i que en cas que requerixi ancoratges aquests quedin amagats i no sobresurtin de terra; un altre de mòbil o plegable que es pugui quedar al mateix lloc sense entorpir la circulació i per últim un sistema integrable o replegat.

Validació de la Policia

Un dels requisits més importants que s’hauran de complir és que el sistema que es proposi haurà d’estar validat pel departament de Policia. De fet, segons es va informar des del comú d’Escaldes, les empreses que vulguin optar al concurs, hauran de presentar un document de la Policia que acrediti que el sistema que proposen compleix amb els seus criteris.



A més, hi ha tot un seguit de característiques que també hauran de complir aquests sistemes. Entre elles destaquen que la mida s’haurà d’adaptar a l’amplada del carrer on se situï, han de poder ser personalitzables, els materials han de ser resistents a la intempèrie, anticorrosius i de fàcil manteniment, també hauran de tenir un sistema de bloqueig i desbloqueig que funcioni manualment i amb comandament, la resistència ha de ser de 1.000 KJ o superior, que han de ser aptes per funcionar en tot tipus de temperatures i condicions climàtiques, hauran de complir les normes comunitaàries, s’han de poder instal·lar en qualsevol tipus de paviment, si necessiten suports o guies hauran de tenir les mesures adequades per suportar el pes necessari, sense deformacions i en el cas del sistema replegat, si inclou guies o altres elements, no podran sobresortir del terra per evitar el risc de caiguda.



Per poder adquirir aquests elements el comú d’Escaldes ha previst una partida de 500.000 euros al pressupost mentre que en el cas de la capital la reserva pressupostària és de 50.000 euros. Des de la corporació es va indicar que la diferència s’explica perquè es preveuen menys elements, ja que hi ha menys carrers adjacents per protegir i en alguns punts el mobiliari urbà ja serveix d’obstacle. Amb tot, en cas de necessitar més diners, des de la corporació es va exposar que no hi haurà problema per fer moviments entre partides.



Els interessats poden presentar les ofertes fins al dia 14 de maig i el termini d’execució dels treballs vindrà determinat per les ofertes entregades.

Distribució

Segons consta en els plànols del plec de bases, el Comú d’Escaldes-Engordany preveu instal·lar els sistemes desmuntables als dos extrems de l’avinguda i un altre a l’altura de l’encreuament entre els carrers Ciutat de Sabadell i Copríncep François Mitterrand. Els sistemes mòbils es preveuen al carrer dels Paraires, al passeig d’Arnaldeta de Caboet, al carrer Copríncep François Miterrand i al carrer de la Constitució. Per últim el sistema integrable o replegat es podrà veure a la connexió de l’avinguda Carlemany amb els carrers Sant Antoni, Ciutat de Sabadell, Isabelle Sandy i Pare Enric Graner.



En el cas d’Andorra la Vella, ha previst sistemes desmuntables als dos extrems del tram de l’eix comercial, a més d’un altre per impedir el pas des del carrer de la Borda i un parell a la intersecció amb el carrer Bonaventura Armengol. La resta seran sistemes mòbils o plegats situats als carrers Pau Casals, Josep Rossell Calva, de l’Aigüeta i a Bonaventura Riberaygua.



Com ja va avançar la cònsol d’Escaldes, Trini Marín, serà la policia qui determinarà els dies que els dispositius hauran d’estar en funcionament que probablement coincidiran amb els de més afluència.

Penalització d’un 1% sobre l’import per dia de retard

Una de les condicions que fixa el plec de bases és que el termini per completar els treballs els determinarà l’adjudicatari, ara bé, també es preveu una penalització en cas d’incompliment. Així, es determina que si els treballs no s’acaben i entreguen en el termini establert, s’aplicarà una penalització de l’1% sobre l’import de l’adjudicació per cada dia laborable de retard. D’altra banda també es preveu que s’haurà de donar una garantia de com a mínim un any que ha de cobrir les peces, la mà d’obra i tots els vicis o defectes de fabricació. A més, durant aquest període, l’adjudicatari s’haurà de fer càrrec del servei de manteniment i reposar els béns defectuosos o reparar-los i no podrà cobrar els desplaçament ni la mà d’obra que utilitzi en aquests casos.

Plànol d'Andorra la Vella.

Plànol d'Escaldes-Engordany.