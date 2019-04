La Policia reforça les patrulles per evitar furts a llars i comerços

La Policia va informar ahir que incrementarà el nombre d’agents i patrulles durant el període de Setmana Santa per prevenir possibles furts a llars i comerços arreu del país. Segons va explicar el director adjunt de la Policia, Bruno Lasne, hi haurà 503 agents implicats, el que suposarà una mitjana de 120 policies diaris, tant identificats com de paisà. Una part d’aquests farà la seva feina habitual i l’altra servirà de reforç amb patrulles pedestres amb armes llargues a les artèries principals del país, patrulles estàtiques als extraradis dels punts més concorreguts per filtratge i una altra a les fronteres perquè, en cas que fos necessari tancar-les, crear un «efecte gàbia», va explicar Lasne. Aquest dispositiu, va celebrar el director adjunt, és similar al del 2018, tot i que superior, «gràcies a les 33 noves incorporacions», que tant havia reclamat el cos.



El motiu del reforç policial rau en el fet que, segons el director adjunt, la Setmana Santa és una època en la qual hi ha «més possibilitats» que augmentin els robatoris perquè «els lladres saben que la gent està de vacances i aprofiten l’avinentesa» per accedir als domicilis o als establiments.

Investigació oberta

En referència als furts de Santa Coloma fets públics el dimarts, Lasne va informar que la investigació continua oberta i no va descartar futures detencions. De moment no s’han rebut més denúncies, però els agents volen esclarir si es tracta d’un fet aïllat o si aquests darrers casos podrien estar relacionats amb els que es van produir fa unes setmanes a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Cal recordar que aquest dimarts, l’ANA va informar que la setmana passada s’havien produït quatre temptatives de furt i un altre de consumat en domicilis situats a la zona del Cedre. Tal com ja es va informar, en un dels habitatges l’autor o autors de les sostraccions van entrar durant el dia (el dissabte), aprofitant que la persona, el treballador d’un comú, era fora i tot i que no van tocar pràcticament res, segons les mateixes fonts, sí que es van endur objectes de valor i diners. Per accedir al pis l’autor o autors haurien forçat el pany. Des del cos d’ordre es recomana a la ciutadania prendre certes mesures preventives com ara tancar la porta amb clau o si es disposa de sistemes de seguretat, activar-los.

Control d’alcoholèmia

D’altra banda, Lasne també va informar que del 15 d’abril al 15 de maig es durà a terme una nova campanya de controls aleatoris d’alcoholèmia, orientada precisament a l’augment de la mobilitat de Setmana Santa. La campanya es farà tant de dia com de nit per a tota la xarxa viària del Principat i indistintament a vehicles nacionals com estrangers.