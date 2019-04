Mobilitat preveu l’entrada al Principat de 64.000 vehicles per Setmana Santa

Policia i Mobilitat preveuen una Setmana Santa «moderada» amb una entrada al Principat de 64.000 vehicles, tot i que el nombre final dependrà en gran mesura de la meteorologia i l’arribada o no de noves nevades. En comparació amb l’any passat, la xifra és una mica inferior perquè aleshores Setmana Santa va ser al mes de març i «el clima era molt més d’hivern», en paraules del cap de l’Àrea de Mobilitat, Jaume Bonell. Com és habitual, la frontera sud serà la que tindrà el volum més gran d’entrades, amb uns 41.200 vehicles (el 70% del total), mentre que pel nord entraran 22.795 (el 30%). Els dies de major afluència pel riu Runer seran el dissabte 20 i el diumenge 21 amb una previsió de 8.500 vehicles, i el dilluns 22 amb més de 9.500, la majoria dels quals seran andorrans que tornaran a casa. Pel que fa a la frontera amb França, el dia més complicat es preveu que sigui el diumenge 21. Amb tot, entre avui i demà es durà a terme l’operació sortida de nacionals, ja que les vacances escolars comencen aquesta mateixa tarda.



Bonell també va explicar que l’Àrea de Mobilitat andorrana estarà en contacte permanent amb els serveis espanyols per anticipar-se i donar la màxima fluïdesa a la frontera amb l’obertura de carrils tant d’entrada com de sortida i evitar un «efecte acordió».

Pistes i hotels

Pel que fa a les estacions d’esquí, Grandvalira va anunciar que durant la Setmana Santa mantindrà oberts 190 quilòmetres, mentre que Vallnord ofereix les millors condicions de tota la temporada a Ordino Arcalís i el sector de Pal Arinsal tindrà el 100% de les instal·lacions obertes amb neu pols. La Unió Hotelera va avançar que les previsions d’ocupació són del 51,53%, però que no es poden comparar amb les de l’any passat. La parròquia més demandada és Escaldes amb el 62% de reserves.