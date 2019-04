Les obres de l’ETR de la Gonarda començaran el proper 15 d’abril

La polèmica i discutida construcció de l’Estació Transformadora i Repartidora d’energia (ETR) de la Gonarda, a l’Aldosa de la Massana, finalment començarà el proper dilluns 15 d’abril i aquesta primera fase, que inclou l’obra civil de moviment de terres i la creació dels accessos, s’allargarà uns nou mesos. La segona fase, que implica la construcció de l’edifici i el subministrament dels equips elèctrics, però, no estarà totalment finalitzada i operativa fins a l’abril del 2022. Així va comunicar-ho ahir el cap d’Enginyeria de FEDA, Marc Calvet, en una reunió amb la plataforma Aldosa Veïns.

Malgrat que els veïns segueixen insistint que els hagués agradat ubicar l’ETR en un altre indret, ja donen per perduda aquesta batalla i des de fa temps se centren a aconseguir el menor impacte mediambiental possible. Per això, en conèixer els detalls de l’obra, van mostrar-se satisfets amb les mesures que finalment conté el projecte de construcció de la infraestructura, que ha acabat recollint moltes demandes de l’entitat.

Javier Iriarte: «Veiem correctes les mesures [de FEDA], però encara no hi ha cap estudi sobre les emissions electromagnètiques»

«Veiem correctes les mesures implementades», va manifestar el portaveu de la plataforma, Javier Iriarte, tot explicant que els camions només passaran entre les nou del matí i les cinc de la tarda, per evitar les hores punta d’entrada i sortida dels col·legis, i que hi haurà controls per evitar moviments de terra i una possible esllavissada. De fet, Calvet va assegurar que la mitjana de trajectes dels camions no serà superior a 9 al dia i que la part més invasiva serà la primera fase de les obres. A més, FEDA es va comprometre a utilitzar màquines que generin menys de 45 decibels.

De tota manera, el portaveu de la plataforma va reconèixer que en aquesta ocasió no s’ha tornat a posar sobre la taula una de les grans preocupacions dels veïns com són les emissions electromagnètiques. «No hi ha cap estudi que demostri que amb les distàncies que hi haurà pugui haver-hi una afectació directe», va lamentar. Calvet, no obstant, va insistir que gràcies a la negociació amb els veïns la infraestructura s’ha pogut «millorar moltíssim» i que ara es garantirà la integració de l’ETR en el seu entorn, ja que, segons va apuntar, «des de fora semblarà més un xalet que una instal·lació industrial».

Amb l’objectiu de controlar les obres i els problemes que puguin anar sorgint, Calvet va explicar que es reuniran cada quinze dies o un mes amb els veïns. Des de la plataforma, ja van advertir que si es dona algun incident, «pujaran el to».

Toc d’atenció al comú

Tot i mostrar-se satisfets amb l’actitud de FEDA, Iriarte va llançar un dard al comú tot apuntant que els ha trobat a faltar en la reunió i que encara no ha quedat resolt el tema relacionat amb la carretera d’accés a la zona de les obres. «Considerem que no està en condicions per suportar el tràfic de camions que hi haurà», va subratllar.

Tot resignat, el president de la plataforma Aldosa Veïns va posar de manifest que la responsabilitat de decidir si la carretera s’hauria de reforçar és competència comunal, però com que l’administració no va estar present a la trobada, va indicar que s’hi posarien en contacte per tractar el tema. «És important poder parlar amb ells per aclarir de qui és la potestat», va concloure.