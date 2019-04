Esteve guanya en eslàlom i Hinterreitner en gegant

En la sisena posició, i tercera andorrana, va acabar Carla Mijares, amb un crono total de 2.26,77, a 2,75 de Hinterreitner. Mijares havia estat el segon millor temps en la segona mànega. No van completar la primera mànega Xènia Rodríguez i Jessica Núñez.

En la quarta plaça va acabar Àlex Rius, amb 1.41,35, a 1,14, mentre que 10è va ser Quim Rodríguez, amb 1.46,82, a 6,61 d’Esteve. No va finalitzar la segona mànega Xavi Cornella, mentre que en la primera van quedar fora Albert Torres, Robert Ferrari, Marc Oliveras, Marcos Argüelles, Pol Robert i Joaquim Gali.

En la segona jornada del Campionat d’Andorra de tècnica que es va disputar ahir a Grandvalira, Àxel Esteve es va proclamar campió gràcies a la primera mànega, en la qual va marcar 49,84, sent l’únic que va baixar dels 50 segons. El seu temps total després de la segona mànega, en la qual va fer el tercer temps, va ser d’1.40,21, mig segon millor que el segon classificat, Xavier Salvadores, que amb 1.40,72 es va quedar a 0,51. Salvadores havia fet el millor temps en la segona mànega amb 50,00. En la tercera posició del podi va finalitzar Robert Solsona amb 1.41,05, a 0,84 d’Esteve.

Per El Periòdic

