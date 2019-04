Cardelús afronta el tercer gran repte de l’any

Xavi Cardelús disputarà el pròxim cap de setmana el Red Bull Grand Prix of the Americas, la tercera prova de la temporada del Campionat del Món de Moto2 que tindrà lloc al circuit que du el mateix nom.

El traçat americà és un dels més llargs i exigents del Campionat, ja que té una llarga de cinc quilòmetres i mig i 20 revolts. Un dels seus punts característics és la llarga recta de sortida que acaba en un fort pendent amb un desnivell de 41 metres al final del qual hi ha un revolt d’esquerres molt tancat. D’aquesta manera, l’andorrà competirà en un traçat on no ha corregut mai i, per tant, l’adaptació a la mateixa serà molt complicada.

«Tot el que conec d’aquest circuit de les Amèriques és el que he pogut veure per televisió i el que he experimentat en diferents videojocs», comentava el pilot i explicava que «és un traçat llarg i complicat i té punts crítics on una petita errada et treu de la pista o provoca una ràpida caiguda». «Tot i això, arribo a aquest tercer Gran Premi de l’any molt il·lusionat i amb moltes ganes», afirmava i recordava que a l’Argentina, «vàrem fer un bon pas endavant, tant pel que respecta al meu pilotatge i la manera de plantejar les sessions d’entrenaments, com pel que fa a fixar la posada a punt bàsica de la meva KTM». «Indubtablement, la jornada d’entrenaments de divendres, l’hauré de dedicar a aprendre la pista i veure quines són les traçades més efectives i els punts de frenada, però és una feina que cal fer amb efectivitat i rapidesa per anar cremant etapes de cara a afrontar la cursa de diumenge en les millors condicions possibles», remarcava.

Les sessions d’entrenaments de demà començaran a les 17.55 hores i a les 22.10 hores respectivament, hora andorrana. La cursa està programada per a les 19.20 hores de diumenge.