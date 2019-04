Els pilots andorrans del Dakar, satisfets amb el canvi d’ubicació

El Ral·li Dakar, organitzat per Amaury Sport Organisation, deixa Sud-amèrica i marxa a l’Aràbia Saudita durant cinc anys i, si tot va bé, serà un any amb molta presència andorrana. En aquest sentit, els organitzadors han optat per una nova localització després de tots els problemes de la passada edició en la qual només es va poder córrer al Perú, en una edició curta que va deixar un sabor de boca dolent. L’any 2008 es va prendre la decisió de traslladar-lo allà per amenaces terroristes.

En aquest context, la valoració d’aquesta decisió per part dels pilots andorrans és molt positiva. Així, segons va manifestar el pilot Albert Llovera, que encara no sap quin serà el seu futur perquè de moment només pensa en Mundial de Rallycross, «s’havia de canviar una mica de continent» perquè Sud-amèrica «està molt rostit». «Em semblaria perfecte perquè així hauria corregut en els tres continents, crec que pot ser més agradable», afegia.

Per la seva part, el pilot Cristian España va explicar que «la decisió és oportuna». «Hi ha paisatges molt bonics, s’havia de canviar i millorar», assegurava i afegia que «el recorregut, fins ara, era limitat, i, al final, a l’espectador, el que li agrada és que hi hagi dunes». Tot i això, va indicar que li hauria agradat que la cursa tornés a Àfrica, ja que es fan curses com el Merzouga Rally o la Marroc Challenge, però va reconèixer que «a Àsia hi ha molt terreny i estarà bé». «Hi ha molts diners, han donat al clau perquè Aràbia Saudita és una potència, però cal veure el recorregut que ens espera i que ens preparen», remarcava. En aquesta línia, creu que «començaran a una zona i després, agafaran altres països», ja que «el Dakar sempre ens sorprèn». «És el pas definitiu d’ASO, es vol aconseguir un Dakar dur pels pilots i pels assistents, sé que serà un recorregut amb un alt percentatge de dunes i de fora pista, el terreny és semblant al del Marroc i al de Mauritània», sentenciava.

Així, pel que fa al seu futur, va explicar que la seva intenció «és recuperar-nos». «Vull córrer la Baja Aragón i , si no ho faig amb GasGas, ho faré amb una altra marca o amb la moto que tinc a casa», assegurava.

Per la seva banda, Jordi Ginesta, que competirà en un camió d’assistència i que complirà la seva 30a edició en el Dakar, opina que «per descomptat és bo que es faci un canvi perquè la gent estava molt farta d’Argentina i el Perú» perquè «sempre es passava pels mateixos llocs o a 10 quilòmetres al costat». «No serà un Dakar tipus Perú amb unes dunes on no sortia ningú», puntualitzava. Aquest any «s’assemblarà més al Dakar d’abans, tenen terreny per fer-ho millor i ho porta el David Castera, que és un crac», assegurava i afegia que «fins ara, han fet Dakars que han fet emprenyar a molta gent amb parets impossibles de passar». «Agradarà bastant més a tothom perquè hi ha diferents menes de terrenys, amb pistes ràpides, a més del que vulguis de sorra», subratllava.

També va considerar que «francament estarà bé i la gent ho tindrà clar». «Si arriba a ser al Perú, segur que no tornava, però sens dubte, aquest any tornaré», afirmava i assegurava que «ens van apartar als que no érem els més bons». «La preparació serà millor perquè podrem estar aquí més dies i embarcaran més tard», concloïa.

El debut de Llobera

La pilot andorrana debutarà aquest any al Dakar. En aquest context, Llobera va indicar que és una bona decisió perquè «hi ha molts quilòmetres d’extensió». «No només seran dunes, però no sabem quants quilòmetres hi haurà, en funció d’això decidirem què fem», comentava. A més, va remarcar que «al final, fer més pistes és més positiu físicament».

«Com s’enfoqui la preparació dependrà del recorregut i, si hi ha més o menys dunes, mirarem si anem al Marroc o a Dubai», assegurava i afegia que «ens trobem molt bé a les dunes». «Vaig tenir molt bones sensacions al Merzouga Rally i ha estat una prova pel que fa a organització per a nosaltres i ara ja sabem punts negatius i positius de cara al Dakar», destacava. «Les dunes són molt més toves i més claretes i amb el sol es veu molt menys el relleu, però no són tan perilloses com les del Perú», concloïa.