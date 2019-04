La reedició de d’Acord a les comunals, a l’espera dels pactes

L’aposta de liberals i socialdemòcrates de crear la coalició d’Acord va ser arriscada, però amb els resultats una mica més païts que diumenge a la nit, les dues formacions en fan una valoració positiva, estan convençuts que la fórmula ha funcionat i no descarten que es pugui repetir de cara a les eleccions comunals. Ara bé, tots són prudents. Primer cal renovar executives, comitès parroquials, analitzar profundament els resultats i plantejar la proposta en un congrés. I òbviament, els pactes que s’acabin tancant per formar el nou Govern també poden ser determinants.



«Jo no ho descarto, però també depèn dels moviments per formar Govern que es produeixin», exposava la consellera comunal d’Escaldes i membre de l’executiva socialdemòcrata, Cèlia Vendrell, que no amagava que la manera d’entendre l’administració local de PS i L’A no és la mateixa, però no per això no es podrien assolir acords. «Nosaltres hem treballat molt bé, ha funcionat i jo crec que hauria de tenir continuïtat. Perquè una cosa que funciona, no la llançarem a les escombraries?», es preguntava, deixant clar, això sí, que la decisió final es prendrà en el sí d’un congrés.



Qui també es mostrava plenament convençut que la proposta pot mantenir-se de cara al desembre és el conseller electe liberal, Marc Magallón. «Jo crec que pot tenir continuïtat, la nostra valoració és totalment positiva, però s’haurà de valorar des dels diferents territoris i caldrà arribar a un consens», va manifestar. És evident que a Escaldes, considerat feu demòcrata, la victòria de d’Acord fa veure-ho tot molt més en positiu. «És un possibilitat i una fórmula a valorar. Hem treballat molt bé i per tant és molt probable que es torni a plantejar», manifestava la companya de llista de Magallón, Rosa Gili, que considera que les dificultats que van viure els consellers de l’oposició durant la legislatura va fer que les posicions s’acostessin més. «Per a mi d’Acord era una defensa de la democràcia».

Rebuig

En canvi, el candidat de la coalició a la capital, Joaquim Miró, tot i la victòria no és partidari d’extrapolar-la a les comunals. «Podem estar temptats de fer-ho, però l’aliança només era per les nacionals», va afirmar, tot i defensar que el resultat ha estat «positiu».



D’altra banda, el candidat de d’Acord a Ordino, Marc Galabert, es va mostrar prudent. «És aviat per pensar-hi. Entenc que els partits pensen a mitjà i llarg termini, però és aviat», va exposar, remarcant que «la política nacional i la comunal és diferent».



A l’hora d’analitzar els resultats, tots coincideixen que hi ha una part de desgast de DA i que en el cas concret d’Escaldes, l’afer de l’heliport a Tresoles pot haver estat determinant. D’altra banda, en aquelles parròquies on l’aliança no ha pogut obtenir la victòria es reconeix que la presència de llistes d’SDP els ha perjudicat, ja que malgrat que han captat part d’aquests votants, també els ha acabat traient força en aquelles parròquies menys poblades com Encamp i Ordino, on la presència de fins a quatre llistes va complicar la contesa electoral.

La Massana

Qui també estarà molt pendent dels moviments de CC al Consell General seran els liberals de la Massana. Si fins ara la plataforma comunal era la seva opció a l’hora d’escollir qui ha de dirigir el comú, el trencament produït en les generals i els suports parlamentaris que puguin donar Carles Naudi i Raul Ferré pot fer capgirar la situació. Adverteixen que és aviat per treure conclusions, però Guillem Forné, membre de l’executiva liberal afirmava que si bé «per nosaltres CC sempre ha estat l’opció comunal, veurem quins passos segueixen a partir d’ara. Tot dependrà de la feina dels consellers generals de CC».

Les decisions també estan condicionades per la renovació de l’executiva i del comitè parroquial. «Haurem de parlar tant amb CC, com també amb els Verds, que no sabem què volen fer cap dels dos», exposava Judith Pallarés, que augurava que «abans de l’estiu segur que sabrem coses».



Tot i que d’Acord no va poder superar CC a la Massana, Forné considerava que el resultat ha estat bo tenint en compte que «lluitàvem contra una força molt poderosa».

L’APCA condemna l’actuació de Nomen

L’Associació de professionals de la comunicació d’Andorra va fer ahir un comunicat de condemna dels fet que es van produir a la seu d’Andorra Sobirana la nit del 7 d’abril i que han acabat am buna denúncia per part d’una càmera d’ATV. Des de l’entitat s’ha expressat el suport a la denunciant i exposen que s’han posat a la seva disposició per donar-li suport. En aquest sentit expliquen que després d’escoltar a les dues parts, «condemnem uns fets que interfereixen i dificulten la tasca dels professionals». Així, recorden que abans dels comicis van fer arribar una carta a tots els partits en la qual se’ls instava a facilitar la feina dels professionals de la comunicació i a respectar la seva independència durant la campanya electoral. Igualment se’ls recordava la necessitat de facilitar als professionals la correcta cobertura de la campanya, prioritzant la informació per sobre de la propaganda. Demanen a les formacions que ho tinguin present.