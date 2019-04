Agricultura constata deficiències a les barraques del Rec de l’Obac

El Departament d’Agricultura va informar ahir a aquest mitjà que els agents encarregats d’inspeccionar les instal·lacions del Rec de l’Obac, on viuen una cinquantena de gossos, van constatar «nombroses deficiències quant a higiene, materials utilitzats i subministrament d’aigua i aliment». Aquest procés va iniciar-se el passat 1 d’abril després que el Govern hagués pogut esbrinar la localització exacta d’unes barraques on van trobar diversos gossos de races utilitzades per activitats cinegètiques «en aparent bona condició física». Tot i això, des d’Agricultura van remarcar que en que en tractar-se d’una propietat privada i no haver pogut localitzar cap persona responsable de la instal·lació, no es va poder accedir a valorar físicament els animals en aquell moment.

Nucli zoològic

Segons l’Executiu, almenys una d’aquestes instal·lacions disposaria d’una autorització de nucli zoològic, atorgada a inicis del 2016 vist que, en el moment de la tramitació, sí reunia les condicions necessàries per poder rebre l’autorització d’inscripció al registre pertinent. En aquest sentit, des d’Agricultura van assegurar que s’ha procedit a posar el cas en coneixement del comú d’Andorra la Vella amb l’objectiu d’avaluar si les construccions compleixen amb la norma comunal relativa a cabanes o construccions similars. Així mateix, les fonts consultades manifesten que la corporació ha iniciat ja «les prospeccions escaients».

Una de les incògnites encara per resoldre és la recerca dels diversos propietaris dels animals que es troben en les diferents caneres, raó per la qual des d’Agricultura exposen que aquesta és una de les línies d’investigació en la qual estan treballant amb la finalitat de «procedir a la valoració física i documental de cadascun dels gossos».

El procediment fixa que un cop identificades les deficiències d’estructura i de maneig dels animals li correspon al Departament habilitar un període de temps per procedir a adaptar les instal·lacions a la normativa vigent. D’altra banda, Agricultura tampoc va descartar que durant la fase de valoració dels animals i de les instal·lacions s’iniciï «la instrucció d’un o diversos expedients sancionadors», quelcom en no eximiria «en cap cas» d’haver de regularitzar la situació de les caneres i adaptar-les a les condicions mínimes que estableix la normativa.

Per aquesta raó, des del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat van afirmar que s’està treballant en un inventari d’instal·lacions que alberguin animals domèstics, siguin de les espècies que siguin. Així doncs aquesta tasca, un cop confrontada a les dades oficials extretes dels Registres, permetria saber quantes instal·lacions no han estat declarades i aproximaria el seu nivell de compliment de les normes que fixen les condicions mínimes de tinença. En el cas de que l’Administració no pugui identificar el propietari dels animals, cal remarca que la Llei de tinença i protecció dels animals estableix una responsabilitat subsidiària pels propietaris dels terrenys on es troben les instal·lacions.

Laika

En una entrevista concedida el passat dimarts a aquest rotatiu, el president de Laika Josep Mas ja va anunciar emprendre accions legals a la Batllia contra els propietari dels gossos, i subsidiàriament contra els propietaris dels terrenys, en funció de si l’informe que faci Govern al respecte és favorable als interessos dels gossos. I és que des de fa ja un parell de setmanes circula per les xarxes material audiovisual en el qual es reflecteix les males condicions de vida en que es troben la cinquantena de gossos de les barraques del passeig del Rec de l’Obac.

Mas va poder comprovar de primera mà com els cans vivien «en condicions infraanimals»; engarjolats en reixes oxidades, convivint amb «aigua putrefacta», sense tenir un espai mínim de mobilitat o amb absència de qualsevol xip d’identificació. «Alguns tenen ferides, d’altres estan tot el dia lligats al coll amb una cadena de dos o tres metres i la majoria caminen per la seva pròpia capa d’orines i d’excrements» va sentenciar Mas.