El sector turístic tindrà 24 hores per enviar dades de clients que s’allotgin més de dues nits

En aquest sentit, Cinca va assegurar que l’ampliació del termini «ha de conjugar-se amb garantir els elements de seguretat que ha de tenir un destí turístic com Andorra, tant pels seus ciutadans com pels seus visitants». El ROAT, que va entrar en vigor el maig del 2018, serà modificat l’endemà de la seva publicació al BOPA.

Segons el ministre portaveu en funcions Jordi Cinca, la modificació del ROAT està pensada «per aquells establiments petits, especialment en els períodes en els quals hi ha molta afluència», ja que fins ara generava certes dificultats a l’hora de trametre la informació en el termini de temps exigit.

Així doncs, si fins ara els establiments turístics disposaven de 12h hores per comunicar les dades dels clients, la modificació del reglament permetrà a aquests allotjaments facilitar la informació en un màxim de 24h des de la seva arribada en el supòsit que el client tingui dues o més nits reservades, o abans que abandoni la seva estada si ho fa abans de que passin 24 hores.

Per Adrià Esteban

