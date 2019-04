A les mans pels gossos

«Cap dels acusats sap el que comporta tenir un gos deslligat i que pot molestar a la gent, sigui guapo, cec, vell o el més lleig del món», va recriminar ahir la fiscal als tres processats a Corts per un delicte de lesions doloses que es va desencadenar quan van treure a passejar els seus animals, tots ells considerats potencialment perillosos, i van arribar a les mans.

Els tres processats van patir ferides de diversa consideració



Per ordre cronològic, el primer acusat va treure a passejar el seu dòberman «ben lligat, inclús amb el morrió» pel Tarter. El segon processat també vagava amb la seva gossa, de la raça buldog, però sense dur-la lligada. «Era vella i cega, ja que patia leishmaniosis. Era incapaç de fer mal a ningú», va indicar. L’animal, però, va anar a olorar el dòberman i, aleshores, es va embolicar la troca. El primer acusat va assegurar que només va apartar amb el peu l’animal «perquè ens deixés en pau». El segon va afirmar que li va donar un cop de peu que li va fer sang a la boca i el va deixar panxa en l’aire a terra. Com a resultat, va increpar l’home pel que havia fet i es va produir la primera agressió física i verbal. Ambdós van manifestar que van trucar la Policia per explicar els fets, però les versions van tornar a diferir. El primer va manifestar que el segon va dir que «anava a casa a buscar un ganivet per matar-me». Aquest ho nega i diu que només va anar a trucar al 110, ja que havia tret a passejar la gossa en pijama.



«Vaig veure com venia per mi amb un pal de fusta de dos metres de llarg en comptes d’amb el ganivet que havia dit», va prosseguir l’amo del dòberman. «Perquè va tornar a buscar-lo si ja el va colpejar una vegada?», li va interpel·lar la fiscal, al que l’home de la gossa buldog va respondre que «no volia que fugís de la Policia». En aquell moment va aparèixer el tercer acusat, amic del segon i també propietari d’un gos, en aquest cas de la raça pitbull. En veure la situació, va deixar anar l’animal, que anava lligat amb la corretja pertinent, per «anar a socórrer» l’amic. El resultat: tots tres van acabar ferits, el primer va pegar al segon un cop de puny que li va provocar una fractura maxil·lofacial amb desplaçament que va requerir el trasllat d’urgència a Barcelona. Després va abalançar-se contra el segon que es va moure amb virulència per desfer-se d’ell. Ambdós van caure per un terraplè pròxim i van patir contusions.

La Fiscalia, a més de recriminar-los la seva actitud, demana per a l’amo del dòberman 12 mesos de presó condicional. Per als altres dos, sol·licita quatre mesos de presó condicional i una multa de 300 euros. Les defenses reclamen una reducció de les penes.